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27.06.2019 12:10
Рубрика: В мире

Жара во Франции бьет прогнозы: ожидается более 40 градусов по Цельсию

Текст: Андрей Васильев
Похоже, что "адская жара" в центре и на юге Франции, о которой предупреждали в начале недели французские метеорологи, побьет их прогнозы. Во многих регионах страны ожидается температура от 35-40 градусов по Цельсию.

Как отмечает AFP, в этот четверг и пятницу столбик термометра поднимется еще выше, чем в среду, таким образом, спровоцировав пик интенсивности жаркой температуры за всю историю июньских наблюдений. Жара будет сопровождаться повышенной концентрацией озона в воздухе, и, как отмечают эксперты, приводя к значительным рискам для здоровья, в том числе, для тех туристов, которые посещают курорты Франции.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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В среду "Метео-Франс" сообщило о том, что 13 французских департаментов приведены в состояние уровня "оранжевой тревоги", в дополнение к еще 65 регионам, к которым такой уровень был применен ранее. При этом, как отмечает 20minutes.fr, тревожное оповещение распространяется практически на всем юге и западе страны. В среду, впервые с начала наступления этой "исключительной" волны тепла, отметка в 40 градусов Цельсия была преодолена в провинции Гар, Буш-дю-Рон и в Клермон-Ферране, побив абсолютный рекорд температуры в них за всю историю наблюдений.

Но эта волна тепла, которая произошла из-за воздушного циклона со Средиземноморья, отмечают эксперты, будет только нарастать.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Франции, количество людей, обращающихся за помощью из-за жары, начинает увеличиваться. Чиновники пояснили, что "все самое сложное еще впереди". Пик аномальной температуры - выше 40 градусов, ожидается в пятницу, а в середине следующей недели прогнозируется возврат к норме.

Фото: iStock
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Так, от 38 до 41 градусов Цельсия ожидается к югу от Луары, в популярной туристической зоне, где находятся знаменитые замки. А в пятницу объявлены "исключительные температуры" в нижней части долины Роны, от 42 и 44 градусов Цельсия.

"В пятницу, национальный рекорд может быть побит на местном уровне", - сказал французский метеоролог Роберт Кристель. До этого максимум был зафиксирован 12 августа 2003 года с 44,1 градуса Цельсия в местечке Сен-Кристоль-лез-Алес. По данным ВВС, в августе 2003 года от жары во Франции скончались около 15 тысяч человек, в большинстве своем - пожилые люди.

Между тем

По прогнозам синоптиков, в Париже наиболее высокая температура - между 38 и 40 градусов Цельсия - ожидается в субботу. "Эта жара в стране будет продолжаться, по меньшей мере, до вторника", - предупреждает "Метео-Франс".

В мире Европа Франция
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