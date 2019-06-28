Первому из топ-менеджеров "Рольфа" предъявили обвинение

Новости

Социологи: Большинство немцев не одобряют работу правительства 16:29
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето 16:07
"Настоящее немецкое качество": так ли надежен Volkswagen Tiguan 16:04
Российский боксер Гаджимагомедов выиграл Европейские игры 15:54
Песков рассказал про иностранные языки Путина 15:51
Испанские строители три года пытаются добиться статуса кладоискателей 15:40
Путин посетил соревнования по боксу в Минске 15:36
Как пользоваться автомобильным кондиционером в жару 15:06
В Ростове арестована бывшая жена члена банды Цапков 14:55
Орбакайте опровергла слухи о том, что является матерью детей Галкина 14:53
Испанский клуб сменил название на ФК "Плоская Земля" 14:45
"Краснодар" разгромил "Ростов" на турнире в Австрии 14:32
Умерла актриса Евгения Дембская 14:29
В центре Москвы избили девушку-режиссера 14:15
В Сибири открылись первые магазины формата zero-waste 13:58
Опубликована новая песня Уитни Хьюстон 13:43
В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны 13:42
Минобороны создаст собственную киностудию в парке "Патриот" 13:40
В Оренбуржье на границе с Казахстаном локализован крупный пожар 13:34
Видео: Сможет ли Lada Vesta сделать "полицейский разворот" 13:33
Кевин Костнер: Принцесса Диана должна была играть в "Телохранителе 2" 13:30
Компания SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников Starlink 13:28
Спасатели нашли тело последнего пропавшего на Алтае туриста 13:28
Пресс-секретарь Трампа получила ушибы в драке на границе Корей 13:09
Боснийский депутат: Парламентаризм на Западе находится под угрозой 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
28.06.2019 17:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Первому из топ-менеджеров "Рольфа" предъявили обвинение

Директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро обвинили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.

Напомним, в этом громком уголовном деле фигурируют четыре человека. Кайро стал первым из задержанных. Свою вину он отвергает."Считаю себя законопослушным гражданином. Заключение под домашний арест считаю чрезмерной мерой", - сказал Кайро.

Следственный комитет попросил арестовать одного из руководителей "Рольф"

Ранее СК ходатайствовал перед судом о домашнем аресте задержанного. Представители защиты предложили внести за Кайро залог в 20 млн рублей.

В пятницу пресс-служба "Рольфа" сделала официальное заявление по ситуации вокруг уголовного дела. Отмечается, что компания работает в обычном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами.

"Проверки Следственного комитета касаются сделки по продаже акций ЗАО "Рольф Эстейт" от "Панабел Лимитед" - ООО "Рольф". Сделка была заключена в феврале 2014 года. Цена сделки составляла 3 938 210 000 рублей и была определена как рыночная стоимость продаваемых акций на основании Отчета независимого оценщика с соблюдением всех необходимых корпоративных одобрений. […] Аудитором группы компаний "Рольф" на дату сделки была компания PWC, замечаний по аудированной отчетности не поступало", - сообщили в компании.

Между тем следствие вменяет фигурантам "совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов".

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр
Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси