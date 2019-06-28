Первому из топ-менеджеров "Рольфа" предъявили обвинение

Директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро обвинили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.

Напомним, в этом громком уголовном деле фигурируют четыре человека. Кайро стал первым из задержанных. Свою вину он отвергает."Считаю себя законопослушным гражданином. Заключение под домашний арест считаю чрезмерной мерой", - сказал Кайро.

Ранее СК ходатайствовал перед судом о домашнем аресте задержанного. Представители защиты предложили внести за Кайро залог в 20 млн рублей.

В пятницу пресс-служба "Рольфа" сделала официальное заявление по ситуации вокруг уголовного дела. Отмечается, что компания работает в обычном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами.

"Проверки Следственного комитета касаются сделки по продаже акций ЗАО "Рольф Эстейт" от "Панабел Лимитед" - ООО "Рольф". Сделка была заключена в феврале 2014 года. Цена сделки составляла 3 938 210 000 рублей и была определена как рыночная стоимость продаваемых акций на основании Отчета независимого оценщика с соблюдением всех необходимых корпоративных одобрений. […] Аудитором группы компаний "Рольф" на дату сделки была компания PWC, замечаний по аудированной отчетности не поступало", - сообщили в компании.

Между тем следствие вменяет фигурантам "совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов".