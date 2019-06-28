Кубанского судью заподозрили в получении взятки

Новости

Социологи: Большинство немцев не одобряют работу правительства 16:29
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето 16:07
"Настоящее немецкое качество": так ли надежен Volkswagen Tiguan 16:04
Российский боксер Гаджимагомедов выиграл Европейские игры 15:54
Песков рассказал про иностранные языки Путина 15:51
Испанские строители три года пытаются добиться статуса кладоискателей 15:40
Путин посетил соревнования по боксу в Минске 15:36
Как пользоваться автомобильным кондиционером в жару 15:06
В Ростове арестована бывшая жена члена банды Цапков 14:55
Орбакайте опровергла слухи о том, что является матерью детей Галкина 14:53
Испанский клуб сменил название на ФК "Плоская Земля" 14:45
"Краснодар" разгромил "Ростов" на турнире в Австрии 14:32
Умерла актриса Евгения Дембская 14:29
В центре Москвы избили девушку-режиссера 14:15
В Сибири открылись первые магазины формата zero-waste 13:58
Опубликована новая песня Уитни Хьюстон 13:43
В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны 13:42
Минобороны создаст собственную киностудию в парке "Патриот" 13:40
В Оренбуржье на границе с Казахстаном локализован крупный пожар 13:34
Видео: Сможет ли Lada Vesta сделать "полицейский разворот" 13:33
Кевин Костнер: Принцесса Диана должна была играть в "Телохранителе 2" 13:30
Компания SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников Starlink 13:28
Спасатели нашли тело последнего пропавшего на Алтае туриста 13:28
Пресс-секретарь Трампа получила ушибы в драке на границе Корей 13:09
Боснийский депутат: Парламентаризм на Западе находится под угрозой 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
28.06.2019 18:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кубанского судью заподозрили в получении взятки

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Сегодня квалификационная коллегия судей Краснодарского края дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда Павла Грачева.

С представлением по этому поводу глава СК РФ Александр Бастрыкин обратился еще весной. Однако в апреле его рассмотрение было отложено. Причиной стали отсутствие должным образом оформленной доверенности у представителя краевого управления СК РФ. На этот раз все документы были в порядке.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Суд арестовал принадлежащие экс-министру Михаилу Абызову акции

Федерального судью Павла Грачева подозревают в совершении двух уголовных преступлений - получении взятки и вынесении заведомо неправосудных решений. Присутствовавший на заседании коллегии Грачев завил о своей невиновности. Однако его аргументы не убедили членов коллегии: большинство проголосовало за дачу согласия на возбуждение уголовного дела. Грачев заявил, что намерен обжаловать вынесенное решение: на это ему отведено десять дней.

На сегодняшнем заседании также должны были рассмотреть два заключения комиссии по результатам дисциплинарных проверок в отношении судьи Динского районного суда Краснодарского края Светланы Дубовик и судьи Крымского районного суда Краснодарского края  Сергея Гречко. Но эти вопросы были сняты с рассмотрения в связи с нахождением обоих фигурантов проверок на стационарном лечении.

Как пояснили в краевом суде, проверка в отношении Гречко проводилась по обращению заместителя начальника краевого управления ФСБ. Что касается Дубовик, то комиссия проверяла достоверность опубликованных в отношении нее сведений в Сети интернет. Видеозапись, на которой судья из Динского района бьет по лицу женщину, снимающую ее на телефон, гуляет по соцсетям с середины мая.  Проверку по этому поводу проводило СУ СКР по краю. По ее результатам в возбуждении уголовного дела в отношении Дубовик было отказано. При этом в ведомстве пояснили, что женщина может быть привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль): соответствующие материалы направлены в прокуратуру.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр
Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси