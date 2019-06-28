Кубанского судью заподозрили в получении взятки

Сегодня квалификационная коллегия судей Краснодарского края дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда Павла Грачева.

С представлением по этому поводу глава СК РФ Александр Бастрыкин обратился еще весной. Однако в апреле его рассмотрение было отложено. Причиной стали отсутствие должным образом оформленной доверенности у представителя краевого управления СК РФ. На этот раз все документы были в порядке.

Федерального судью Павла Грачева подозревают в совершении двух уголовных преступлений - получении взятки и вынесении заведомо неправосудных решений. Присутствовавший на заседании коллегии Грачев завил о своей невиновности. Однако его аргументы не убедили членов коллегии: большинство проголосовало за дачу согласия на возбуждение уголовного дела. Грачев заявил, что намерен обжаловать вынесенное решение: на это ему отведено десять дней.

На сегодняшнем заседании также должны были рассмотреть два заключения комиссии по результатам дисциплинарных проверок в отношении судьи Динского районного суда Краснодарского края Светланы Дубовик и судьи Крымского районного суда Краснодарского края Сергея Гречко. Но эти вопросы были сняты с рассмотрения в связи с нахождением обоих фигурантов проверок на стационарном лечении.

Как пояснили в краевом суде, проверка в отношении Гречко проводилась по обращению заместителя начальника краевого управления ФСБ. Что касается Дубовик, то комиссия проверяла достоверность опубликованных в отношении нее сведений в Сети интернет. Видеозапись, на которой судья из Динского района бьет по лицу женщину, снимающую ее на телефон, гуляет по соцсетям с середины мая. Проверку по этому поводу проводило СУ СКР по краю. По ее результатам в возбуждении уголовного дела в отношении Дубовик было отказано. При этом в ведомстве пояснили, что женщина может быть привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль): соответствующие материалы направлены в прокуратуру.