Еще одного судью из Анапы лишили полномочий

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Анапского районного суда Натальи Холодовой. С обращением о привлечении представительницы Фемиды к дисциплинарной ответственности за вынесение неправосудного решения о распоряжении землей в прибрежной полосе в коллегию обратился Совет судей края.

Как стало известно корреспонденту "РГ", речь идет о том самом участке земли в поселке Утриш под Анапой, из-за которого ранее лишился полномочий экс-председатель Анапского районного суда Владимир Стародубцев. В марте нынешнего года с недельным интервалом по поводу Стародубцева дважды собиралась квалификационная коллегия судей края: сначала было дано согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела, а затем Стародубцев был лишен полномочий за нарушения закона о статусе судий и этики.

А теперь это стало причиной лишения статуса Натальи Холодовой, рассмотревшей резонансное гражданского дело после его возвращения из Верховного Суда РФ. Оказалось, она, по сути, повторила предыдущее решение Стародубцева, что выяснилось в ходе проведенной Советом судей края проверки. При этом, по данным крайсуда, в марте 2017 года Холодова уже привлекалась к дисциплинарной ответственности и получала замечание. Теперь за решение о досрочном прекращении ее полномочий проголосовали 12 из 13 членов квалификационной коллегии, участвовавших в заседании. Вынесенное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

На этом же заседании члены краевой квалификационной коллегии судей должны были рассмотреть представление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда Павла Грачева, подозреваемого в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290) и вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 305 УК РФ).

Однако рассмотрение этого представления было отложено. Причиной стали отсутствие должным образом оформленной доверенности у представителя краевого управления СКР, а также ходатайство Грачева, заявившего о своей невиновности, дать ему возможность ознакомиться с материалами доследственной проверки. Как сообщается на официальном сайте краевой Квалификационной коллегии судей, рассмотрение представления отложено до 17 мая.

Тем временем



16 апреля 2019 года Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ, рассмотрев жалобу Алексея Шевченко, оставила без изменения решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 16 февраля 2018 года о досрочном прекращении его полномочий судьи Арбитражного суда Краснодарского края за совершение дисциплинарного проступка. Напомним, Алексей Шевченко в феврале прошлого года был уволен и лишен полномочий после попавших в Сеть бранных высказываний на заседании.