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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кущевской задержана бывшая жена члена ОПГ Вячеслава Цеповяза

Текст: Татьяна Павловская
Наталья Стришняя, бывшая супруга члена кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза, была задержана в субботу в станице Кущевская органами предварительного следствия. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил адвокат женщины Эдуард Чечулия.

По его словам, сегодня с утра в ОПХ "Слава Кубани" - агропредприятии, принадлежащем Стришней - прошли выемки документов и обыски, после чего Наталья и ее брат Иван были задержаны.

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- Насколько я понял, мою доверительницу задержали в рамках уголовного дела экономического партнера Сергея Цапка Федора Стрельцова, - пояснил он. - Ей вменяется в вину вымогательство крупной денежной суммы в отношении некоего жителя станицы Кущевская якобы совершенное вместе с братом в марте 2010 года в офисе ОПХ "Слава Кубани". Хотя Наталья с этим гражданином даже не знакома, а работать в ОПХ "Слава Кубани" начала только в 2011 году. Наталья и Иван считают, что дело носит заказной характер. К нему, по их мнению, причастен Вячеслав Цеповяз, а также оставшиеся на свободе его подельники.

Напомним, член кущеской ОПГ Вячеслав Цеповяз в ноябре 2013 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Назначенное судом наказание он отбывает в Амурской области.

В прошлом году пользователей интернета впечатлили фото, на которых запечатлен Цеповяз, с удовольствием поедающий крабов и жарящий шашлык прямо на территории СИЗО. На снимках заключенный позирует в тюремной камере с мобильным телефоном. На столе красная икра, мясо краба и шашлык. Оценить условия пребывания члена банды "цапков" в тюрьме общественность смогла в ноябре 2018 года, когда подлинность снимков подтвердила экспертиза. Как оказалось, фотографии были сделаны еще за три года до этого.

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Тогда же их получила Наталья Стришняя. Но зачем, спрашивается, женщина решила подставить благоверного? Причиной, как выяснилось, стали имущественные претензии Цеповяза. Оказалось, что супруги в октябре 2017 года развелись по инициативе Стришней. Вскоре, по словам Натальи, Цеповяз выписал генеральную доверенность на неизвестного ей человека, и она стала переживать, что тот станет претендовать на имущество. Последующие события эти опасения подтвердили. Адвокат Стришней не исключает, что ее задержание связано с переделом собственности.

В краевом управлении СКР корреспонденту "РГ" сообщили, что их сотрудники не имеют отношения к задержанию Натальи Стришней. По информации пресс-службы центрального аппарата ведомства, подобную доследственную проверку они не проводят. Как выяснилось, ее проводят сотрудники ростовской полиции. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердил начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков. С чем связано задержание, генерал-лейтенант Агарков не пояснил.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Расследования Татьяны Павловской
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