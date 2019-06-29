В Кущевской задержана бывшая жена члена ОПГ Вячеслава Цеповяза

Наталья Стришняя, бывшая супруга члена кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза, была задержана в субботу в станице Кущевская органами предварительного следствия. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил адвокат женщины Эдуард Чечулия.

По его словам, сегодня с утра в ОПХ "Слава Кубани" - агропредприятии, принадлежащем Стришней - прошли выемки документов и обыски, после чего Наталья и ее брат Иван были задержаны.

- Насколько я понял, мою доверительницу задержали в рамках уголовного дела экономического партнера Сергея Цапка Федора Стрельцова, - пояснил он. - Ей вменяется в вину вымогательство крупной денежной суммы в отношении некоего жителя станицы Кущевская якобы совершенное вместе с братом в марте 2010 года в офисе ОПХ "Слава Кубани". Хотя Наталья с этим гражданином даже не знакома, а работать в ОПХ "Слава Кубани" начала только в 2011 году. Наталья и Иван считают, что дело носит заказной характер. К нему, по их мнению, причастен Вячеслав Цеповяз, а также оставшиеся на свободе его подельники.

Напомним, член кущеской ОПГ Вячеслав Цеповяз в ноябре 2013 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Назначенное судом наказание он отбывает в Амурской области.

В прошлом году пользователей интернета впечатлили фото, на которых запечатлен Цеповяз, с удовольствием поедающий крабов и жарящий шашлык прямо на территории СИЗО. На снимках заключенный позирует в тюремной камере с мобильным телефоном. На столе красная икра, мясо краба и шашлык. Оценить условия пребывания члена банды "цапков" в тюрьме общественность смогла в ноябре 2018 года, когда подлинность снимков подтвердила экспертиза. Как оказалось, фотографии были сделаны еще за три года до этого.

Тогда же их получила Наталья Стришняя. Но зачем, спрашивается, женщина решила подставить благоверного? Причиной, как выяснилось, стали имущественные претензии Цеповяза. Оказалось, что супруги в октябре 2017 года развелись по инициативе Стришней. Вскоре, по словам Натальи, Цеповяз выписал генеральную доверенность на неизвестного ей человека, и она стала переживать, что тот станет претендовать на имущество. Последующие события эти опасения подтвердили. Адвокат Стришней не исключает, что ее задержание связано с переделом собственности.

В краевом управлении СКР корреспонденту "РГ" сообщили, что их сотрудники не имеют отношения к задержанию Натальи Стришней. По информации пресс-службы центрального аппарата ведомства, подобную доследственную проверку они не проводят. Как выяснилось, ее проводят сотрудники ростовской полиции. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердил начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков. С чем связано задержание, генерал-лейтенант Агарков не пояснил.