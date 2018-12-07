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07.12.2018 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии

Текст: Юрий Гень (Амурская область - Краснодарский край)

Во ФСИН России прокомментировали новые фотографии Вячеслава Цеповяза, опубликованные сегодня. На кадрах, появившихся в интернете, видно, как осужденный главарь банды "цапков" опять сидит в мягких креслах за накрытым столом, ест шашлык и икру.

Фото: Россия 24
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Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко пояснил, что эти "новые" фотографии были сделаны в тот же период, что и предыдущие (где Цеповяз ест крабов) - в 2015-2017 годах, передает радиостанция "Говорит Москва".

- Это период все тот же. Там (в колонии ИК-3 Амурской области) сейчас проверки еще идут. В данный момент там и прокуратура работает, и Следственный комитет, - пояснил Валерий Максименко. - Я слышал, дела собираются возбуждать. Но это все кадры того периода. Просто их хотят продать не скопом, по одной, по две. Это идет старая серия.

Также замдиректора тюремного ведомства пояснил, что "люди, при которых это было в колонии, уже все уволены. Но я думаю, что их и на гражданке найдут и накажут по всей строгости российского закона, если они его нарушили".

Фотографии, на которых показано, что Вячеслав Цеповяз ведет очень вольготный образ жизни, были опубликованы на канале Youtube, а их автором называется некто Сергей Перин. По его словам, кадры были обнародованы "потому что общество должно знать правду", передает РИА Новости.

Автор видеоролика утверждает, что подборка является оригинальным отражением жизни осужденного Цеповяза в колонии в период с 2014 по 2017 год. На кадрах Вячеслав Цеповяз, вместе с другими заключенными, запечатлен возле аквариума, в беседке на открытом воздухе, разговаривающим по мобильному телефону. При этом подобные разговоры осужденным строго запрещены, как и остальное вольное поведение.

На одном из кадров Цеповяз снят в хоккейной форме на катке. На другой фотографии на снимке виден разгуливающий рядом кот. По сведениям информагентства, автор роликов, утверждает, что "каждая фотография имеет геоданные, даты съемки".

"Да (это я опубликовал ролики). (Потому что) общество должно знать правду", - сказал Перин в разговоре с представителем информагентства РИА Новости. Также он подтвердил, что кадры являются подлинными. Собеседник не уточнил, действительно ли его зовут Сергей Перин или это псевдоним. Также он сказал, что "отвечать на вопросы "Откуда снимки?" не безопасно для жизни и здоровья".

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