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04.12.2018 15:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура потребовала устранить нарушения после скандала с Цеповязом

Текст: Юрий Гень

Генпрокуратура России потребовала от УФСИН по Амурской области устранить нарушения, связанные с содержанием в колонии одного из главарей банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Действия надзорного ведомства - это одна из мер реагирования на скандальные фотографии Цеповяза, появившиеся в сети интернет, где участник ОПГ, отбывая срок в колонии, лакомится изысканными деликатесами: ест дальневосточных крабов, икру и шашлыки.

Фото: Россия24
Цеповяз в колонии получал деликатесы на 60 тысяч рублей в месяц

Александр Куренной сообщил, что во время прокурорской проверки по факту появления скандальных фотографий сотрудников колонии №3 "уличили в совершении в интересах Цеповяза действий, явно выходящих за пределы их полномочий. По этому факту возбуждено уголовное дело о превышении полномочий".

- Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой области признано законным, - сказал Александр Куренной, выступая на интернет-канале Генеральной прокуратуры "Эфир". - Кроме того, принесен протест на постановление начальника ИК-3 о поощрении осужденного Цеповяза в виде досрочного снятия взыскания. Начальнику УФСИН по Амурской области внесено представление об устранении нарушений законов, связанных с содержанием Цеповяза.

Как ранее писала "РГ", в ноябре этого года интернет взорвали фотографии вольготной лагерной жизни одного из самых известных уголовников России - Вячеслава Цеповяза. На разных фотографиях он запечатлен за столами, уставленными деликатесами.

При этом стоит учесть, что Цеповяз - один из главарей банды Цапков - был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Наказание он отбывает в исправительном учреждении Амурской области. С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. Также ею 4 ноября 2010 года было совершено массовое убийство: за одну ночь члены ОПГ убили 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них было 14 лет, самой младшей - девять месяцев). Цеповяз лично в убийствах не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании.

Скандальные фотографии стали поводом служебной проверки ФСИН, возбуждения уголовного дела Следственным комитетом России и проверки со стороны Генеральной прокуратуры. Самого Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Однако продолжаются проверки и расследование в отношении сотрудников колонии, допустивших такое проживание за решеткой криминального авторитета.

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