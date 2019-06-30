Что делать, если атаковали "русские хакеры"?

Трех "русских хакеров" - Гунджит Малхотра, Джэс Пэл и Гунджит Сингх - судят в Нью-Йорке. Они выманили, по материалам суда, "у жертвы N 9" 136 тысяч 600 долларов. Другим "повезло" - они потеряли от 224 до 7800 долларов. Схема обмана работала безотказно: жертва звонила в Службу интернет-поддержки, звонок перехватывали, устраняли неполадку и давали "свой прямой" номер. Новый звонок раздавался быстро: хакеры ставили вредоносное программное обеспечение (ВПО). Вирусы взламывали компьютеры жертв, а хакеры убеждали их тратиться на чистку от "русских хакеров".

Так расширение кибератак - на серверы компаний и личные компьютеры, вносят в "хакерские войны" новый акцент - взлом кошелька обывателя. А обвиняют в мошенничестве "русских хакеров". Хотя, по оценкам эксперта Джефри Карра из Grey Goose (США), его данные публикует НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам) РФ, в пятерку стран-лидеров, откуда идут кибератаки, входят США (27 процентов), Китай (19), Нидерланды и Франция (по 4 проц.) и ФРГ (3). Россия дает менее 1,2 проц. Правда, по фишингу (взломы интернет-кошельков) РФ, вслед за США, Кипром, Данией занимает четвертое место в мире, предпочитая иностранцев: в РФ веб-банкинг развит слабо. Зато целями кибератак США и ЕС остается Россия. 38 процентов попыток взломов направлены на финансы, 35 - на органы власти, 7 - на объекты образования и оборонной промышленности, 4 - объекты космоса и медицины.

Атаки на личные компьютеры вносят в "хакерские войны" новый акцент - взлом кошелька обывателя

- Целевые или личные кибератаки - это штучная война, - говорит замдиректора НКЦКИ Николай Мурашов. - Я разделяю оценку Джона Макафи (США), изобретателя первой антивирусной защиты. Он говорит, что кибератаки на обывателей США приписываются "русским хакерам" ради "возбуждение ненависти к России".

Мурашов признает, что атак на отечественного обывателя нет, "поэтому наш человек не примеряет к себе угроз заражения от информационных войн". Хотя за 2019 год в стране ликвидировано 7089 вирусов, атаковавших из США и ЕС. Перехваченные вирусы профи называют "жертвой NХ". Впрочем, большинство воровства информации приходится не на взломы снаружи, а на инсайдерские утечки (торговля информацией). И если корпоративное инсайдерство преследуется как шпионаж, то инсайдерами-наводчиками хакеров на свои кошельки остаются... сами обыватели. Особенно те, кто "светит" в сети свои покупки, клички домашних чад, номера машин или квартир, даты дней рождения и иную "инфу". Её хакеры используют виртуозно. Например, для разгадывания кодов и шифров. В США и Китае, по данным IBM, тусовщики соцсетей научились фильтровать информацию о себе. В России продолжается шабаш беспечности.

5 кибератак из-за границы было отбито во время "Прямой линии" с президентом России

- Серверы ведомств и личные компьютеры подвержены вирусам, но все сводится к параличу сайтов, а вот инсайдерство - зреющая проблема. - убежден аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. - Хакерство против целевого потребителя может закончиться упорядочиванием проблемы на уровне ООН. Там готовят ввод термина "кибероружие" и определение порядка его применения. Но есть ещё условие скручивания рук хакерам - если обыватель научится держать язык за зубами.