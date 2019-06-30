Дональд Трамп пригласил Ким Чен Ына в США

Дональд Трамп подтвердил свою репутацию политика, который каждый раз пытается устроить из своих действий полноценное шоу, рассчитанное на внешнюю публику. Буквально накануне своего прилета в Сеул, в субботу 29 июня Трамп вновь спровоцировал ажиотаж, написав в Twitter, что вполне может провести встречу с Ким Чен Ыном во время визита в Южную Корею. У Трампа в воскресенье было запланировано посещение демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей Юг и Север Кореи, куда вполне мог прибыть и Ким Чен Ын, если, конечно, захотел бы. Как показали события воскресенья, Ким этого захотел.

Во второй половине дня Дональд Трамп в сопровождении президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина, с которым он уже успел накануне провести официальные переговоры и пресс-конференцию, прибыл в демилитаризованную зону в местечке Пханмунчжом.

Примерно в 14 часов 50 минут по местному времени (8-50 утра по Москве) историческая встреча состоялась.

Сначала Трамп и Ким Чен Ын встретились непосредственно на линии разграничения. Трамп подошел первым с южнокорейской стороны, после чего со стороны Севера прибыл Ким Чен Ын. Они обменялись рукопожатиями, парой фраз, после чего Трамп по приглашению Кима перешел на северокорейскую сторону. Они отошли метров на 20 вглубь КНДР, там постояли, попозировали для фотографов, а затем вместе перешли уже на южнокорейскую сторону. Там прошла импровизированная пресс-конференция, где Трамп и Ким сказали пару слов о том, как продвинулись двусторонние отношения. Ким Чен Ын показал, что тоже склонен к игре на публику и красивым фразам, отметив, что "рукопожатие мира произошло в Пханмунчжоме, который был всегда символом раскола". Трамп поддержал Кима, сказав, что "сегодня - великий день для всего мира".

Затем к паре подошел уже президент РК Мун Чжэ Ин, что превратило саммит в трехсторонний.

В конце концов все трое проследовали в "Дом свободы", расположенный в южнокорейской части Пханмунчжома. Мун Чжэ Ин деликатно оставил Трампа и Кима общаться вдвоем. Пара продолжила разговор в присутствии журналистов. Далее северокорейский лидер признал, что предложение Трампа встретиться, о котором он узнал только вчера, застигло его врасплох, но он решил принять его.

После этого Дональд Трамп и Ким Чен Ын продолжили общение в специальном зале для переговоров "Дома объединения". Во время этой беседы с лидерами присутствовали только переводчики.

Позже стало известно, что Дональд Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить Вашингтон, но об ответной реакции Кима ничего сказано не было. Первоначально ожидалось, что общение Трампа и Кима будет продолжаться не более 10-15 минут, но в итоге лидеры США и КНДР проговорили с глазу на глаз около 40 минут. Затем Трамп, Ким, улыбаясь вышли из зала переговоров, к ним подошел Мун Чжэ Ин. Всего же, таким образом, третий по счету американо-северокорейский саммит продлился, как подсчитали южнокорейские эксперты, почти 1 час 53 минуты.

Трамп и Мун довели Кима до границы, попрощались и разошлись. Ким отправился в Пхеньян, а президенты США и РК поехали в Сеул.

Вне зависимости от содержания личных переговоров Кима и Трампа очевидно, что лидеры США и КНДР заинтересованы в достижении прорыва в двусторонних отношениях. Однако у Трампа осталось немного времени, так как уже в следующем году его ждут президентские выборы, а потому ему и Киму придется торопиться.

Встреча 30 июня лидеров Северной Кореи и Соединенных Штатов в Пханмунчжоме неизбежно носила церемониальный характер, а потому теперь стоит ожидать, что в ближайшее время США и КНДР начнут согласование и достаточно быстро проведут уже полноценные двусторонние переговоры, где будут в деталях согласовывать шаги по ядерному разоружению КНДР и ответные действия Вашингтона.