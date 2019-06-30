Гимнаст Давид Белявский завоевал второе золото в Минске

Свое второе золото Белявский завоевал в упражнении на коне. Российский спортсмен получил довольно высокую оценку - 15,033 балла. Серебряным призером стал украинский гимнаст Олег Верняев (14,900). Бронза досталась белорусу Андрею Лиховицкому (14,566).

Если вспомнить выступление Давида Белявского н15.а коне по ходу вчерашнего многоборья, то это был один из двух не самых удачных видов наравне с вольными упражнениями.

- В вольных упражнениях у меня был заступ. Кроме того, я не сделал свою полную базовую стоимость. На коне тоже не все получилось, меня на нем здорово кидало. Хорошо, что не упал, - рассказал Белявский журналистам. - Не знаю, с чем это связано. Я пришел в зал в абсолютно нормальном состоянии, но первое время не мог почему-то найти себя.

Однако сегодня с первого же подхода Белявскому удалось выступить на максимуме.

А вот чемпионка в женском многоборье Ангелина Мельникова начала борьбу за медали в отдельных видах с серебра в опорном прыжке. Мельникова уступила Тее Белак из Словении (14,133 против 14,283). Третье место заняла Сара Петер из Венгрии (14,066).