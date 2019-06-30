Наступило лето. И вместе с ним пришла жара, не добавляющая комфорта в салоне автомобиля. Это если нет кондиционера. А если кондиционер есть, то нередки случаи простуды. Да и с его использованием тоже не все однозначно. Как пользоваться автомобильным кондиционером в жару так, чтобы было комфортно всем пассажирам. И чтобы не причинить вреда самому автомобилю. Об этом несколько советов.

Для создания комфортной температуры в автомобиле летом необходимо, чтобы кондиционер работал правильно, продуктивно и эффективно. Для этого нужно регулярно его обслуживать, проверяя уровень хладагента, масла, вовремя менять салонный фильтр, проводя очистку радиатора, проверяя состояние соединений и патрубков.

И если все вышеперечисленное - это задача специалистов СТО, то автолюбитель также должен знать несколько правил пользования автомобильным кондиционером.

Как быстро остудить салон

Это первое, к чему хочется прибегнуть в жаркие летние дни. Особенно, когда автомобиль долго стоял на парковке. Остужать салон следует не только применяя потоки воздуха из дефлекторов вентиляции. Но и приоткрыв окна автомобиля. Так процесс пойдет быстрее. Делать это лучше во время движения.

Но перед тем как сесть в раскаленный салон, необходимо просто его проветрить, открыв окна или двери, включив при этом на минимум и кондиционер. Если при закрытых окнах поставить переключатель таким образом, что воздух будет циркулировать внутри салона, то охлаждение так же пойдет быстрее.

Как пользоваться кондиционером каждый день

Не следует направлять холодные потоки воздуха на раскаленные стекла. Случаи моментального растрескивания не так уж часты, но микротрещины могут возникнуть. А дальше все дело времени. Пагубно влияет резкий перепад температур на уплотнители и детали пластика.

Теплый воздух всегда поднимается вверх. Чтобы обеспечить постепенное и постоянное охлаждение салона достаточно направить поток воздуха из фронтальных дефлекторов вверх и чуть в стороны. Таким образом прохладно будет и передним, и задним пассажирам. Комфортная температура пользования автомобильным кондиционером колеблется в пределах 21-23 градусов. Если в машине едет несколько человек, которые по разному воспринимают прохладу, то лучше просто договориться, выбрав опытным путем комфортные условия. Кому-то стало слишком жарко - убавляем. Кто-то начал мерзнуть - прибавляем.

Медленному охлаждению салона и его нагреву способствует отсутствие тонировки, пыльный пластик, который не отражает солнечные лучи, грязные стекла. Не ленитесь во время стоянки использовать защитные фольгированные экраны. По возможности (без угрозы взлома) оставляйте приоткрытыми окна машины. Лето - это период, когда за машиной нужно ухаживать чуть ли не больше, чем зимой. Не дорого и не сложно сделать легкую тонировку, регулярно обрабатывать пластик, удаляя пыль и нанося средство по уходу, регулярно посещать мойку. Правильная мойка автомобиля сохранит и лакокрасочное покрытие кузова, которое летом подвергается агрессивному воздействию загрязнений и солнечных лучей.

Как не заболеть

Первое, что нужно делать, чтобы не заболеть - это регулярно менять салонный фильтр, где могут скапливаться бактерии. Достаточно делать это в период межсезонья - весной и осенью.

Если во время работы кондиционера или отопителя вы чувствуете посторонние запахи, то нужно провести анти бактериологическую обработку. Благо в продаже сейчас есть множество препаратов. Второе по значимости - это комфортная температура и направление потоков. Избегайте прямых направлений холодного воздуха. Последствия - воспаления горла, легких, глаз и слухового аппарата.

Включив кондиционер, не ставьте сразу минимальную температуру. Дайте привыкнуть вашему телу, понижая ее медленно. Иногда можно услышать совет направлять поток воздуха в ноги. Именно это чревато простудами. Особенно, когда мы обуты в сандалии или босоножки. Кроме того, замерзшие ноги хуже чувствуют педали. А это прямой путь к ДТП.