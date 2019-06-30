Кевин Костнер: Принцесса Диана должна была играть в "Телохранителе 2"

64-летний американский музыкант, актер и режиссер, лауреат "Оскара" Кевин Костнер поделился очередной любопытной информацией. Рассказав, что принцесса Диана вполне могла сняться в главной женской роли в сиквеле "Телохранителя" (The Bodyguard, 1992).

Но дебюту монаршей в большом кино помешала трагедия - одна из самых популярных и узнаваемых женщин Земли погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже.

По словам кинематографиста, переданным People, принцесса очень волновалась и нервничала по поводу своей возможной роли и долго обсуждала с Костнером по телефону нюансы. В частности, будут ли в картине интимные сцены - например, поцелуи. Ведь это может иметь последствия, поскольку жизнь принцессы - "чрезвычайно регламентирована".

При этом актер подчеркивает, что Диана была с ним "исключительно мила". И, кстати сказать, интимные сцены в фильме действительно планировались.

Актер уточнил, что переговоры о возможном участии принцессы в ленте организовала герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, бывшая жена одного из сыновей королевы Великобритании - принца Уильяма. В продолжении персонаж Костнера должен был "оберегать принцессу от папарацци и сталкеров, после чего у них завязывался роман".

Костнер получил сценарий сиквела буквально перед смертью принцессы - в самом конце августа. За день до того, как Диана погибла в ночь на 31-е, скончавшись через два часа после ДТП в больнице.

Ранее Кевин Костнер внезапно рассказал, что на постере мелодрамы "Телохранитель" с Уитни Хьюстон в главной женской роли на самом деле нет Уитни Хьюстон.