Компания SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников Starlink

Компания SpaceX потеряла три спутника из 60, запущенных на орбиту месяц назад в рамках миссии Starlink.

Напомним, компания Илона Маска запустила сразу 60 спутников, предназначенных для тестирования различных аспектов проекта "космического интернета".

Три спутника, первоначально установивших связь с Землей, перестали функционировать и будут пассивно сходить с орбиты, сообщает Business Insider. Причина произошедшего пока не называется. 57 оставшихся спутников продолжают обмениваться данными с земными станциями SpaceX.

Также сообщается, что еще два спутника намеренно вернут с орбиты, чтобы сымитировать процесс утилизации по окончании срока службы.