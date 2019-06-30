Минск выступает за повышение уровня отношений с Японией

В Беларуси принято решение выстраивать тесные отношения со страной Восходящего солнца, особенно в сфере инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил 30 июня Александр Лукашенко на встрече с министром по вопросам восстановления Японии, министром по координации комплексной политики по преодолению последствий аварии на АЭС в Фукусиме Хиромити Ватанабэ, сообщает пресс-служба президента РБ.

Если правительство Японии готово к ответным шагам, уточнил глава РБ, "то мы сделаем это очень быстро". Он полагает, в частности, что было бы полезным начать с нескольких совместных инвестиционных проектов, чтобы ближе познакомиться, создать фундамент отношений.

Президент напомнил об опыте сотрудничества с Токио, особенно в вопросе преодоления различных катастроф. Япония первой протянула руку помощи после чернобыльской катастрофы. "Мы вели с вами совместные научные разработки по проблемам преодоления ее последствий. И видите, так случилось, что наши совместные разработки пригодились Японии, особенно после "Фукусимы", - отметил глава государства.

Как известно, с 2012 года реализуется программа оздоровления в Беларуси детей из префектур, пострадавших в результате аварии на АЭС "Фукусима-1". Создан Совместный комитет по реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области преодоления последствий аварий на атомных электростанциях.

В рамках японской правительственной программы "Корни травы" белорусские медицинские учреждения в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах получают необходимое оборудование. Общий объем помощи уже превысил $3 млн.

В свою очередь Хиромити Ватанабэ поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить церемонию закрытия II Европейских игр. Он отметил, что этот спортивный форум способствовал объединению стран и народов. "Думаю, нам нужно еще углубить наши дружественные отношения в сферах культуры и спорта", - сказал министр.

Гость из Японии выразил благодарность белорусской стороне за оказанную помощь в преодолении последствий разрушительного землетрясения, которое произошло в марте 2011 года на востоке страны. Землетрясение вызвало цунами у восточного побережья острова Хонсю и стало причиной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".