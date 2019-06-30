Пресс-секретарь Трампа получила ушибы в драке на границе Корей

Неприятный эпизод произошел в кулуарах встречи главы Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Об этом в своем Twitter сообщил Джим Акоста, известный американский журналист, обозреватель телеканала CNN, освещающий работу Белого дома.

По его словам, новый пресс-секретарь американской администрации Стефани Гришэм поссорилась с северокорейцами, когда речь зашла о том, чтобы получить лучшие места для съемок рядом с Трампом и Кимом. "Гришэм получила ушиб. Источник назвал это "всеобщей дракой", - сообщил Акоста. Информация не получила своего подтверждения из официальных источников, но активно обсуждается в американских соцсетях.

По информации Associated Press, инцидент с Гришэм, произошел во время драки представителей американских СМИ и северокорейских охранников, когда последние блокировали доступ для репортеров из США к главам двух стран. Новый пресс-секретарь, которая недавно сменила в должности Сару Сандерс, якобы пыталась оказать давление на охранников, чтобы помочь членам пресс-службы Белого дома занять лучшую позицию и снять рукопожатие двух лидеров.

Пока неясно, потребовалась ли Гришэм медицинская помощь, и пострадал кто-нибудь еще в ходе инцидента.

42-летняя Гришэм был представителем первой леди Мелании Трамп, а на прошлой неделе была назначена президентом США преемником Сары Сандерс.