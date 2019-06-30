Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе.

Ранее она заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" было последним и больше приезжать на концерты в Россию она не будет.

"Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря", - написал Пушков в Twitter.

Ранее он Пушков ответил на заявление Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией. Как подчеркивал сенатор, слова актера - "обычные мантры грузинского националиста".