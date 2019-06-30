Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко.

Владимир Путин прилетел из Братска, а туда, в свою очередь, из Японии, с саммита G20. В Братске он провел совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

Путин встречался с Лукашенко две недели назад в Бишкеке на полях саммита ШОС и лидеры собирались провести еще одну встречу в ближайшее время.

На церемонии закрытия также будет и президент Таджикистана Эмомали Рахмона. Лукашенко не исключил возможности трехсторонней встречи лидеров.