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30.06.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС: На трех реках в Иркутской области ожидается подъем воды

Текст: Наталья Граф

МЧС предупредило жителей Иркутской области о неблагоприятном гидрологическом прогнозе. На реках Ока, Уда и Бирюса ожидается повышение уровня воды. По данным метеорологов, дождевой паводок продолжает формироваться в населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Зиминского районов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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- У населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района, предположительно вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Неблагоприятная ситуация также складывается у села Усть-Када и у поселка Шиткино.

- Продолжит понижаться уровень воды в реках Ия Тулунского района, в реке Уда у населенного пункта Широково Нижнеудинского района, в реке Бирюса у города Бирюсинска Тайшетского района, - информируют спасатели.

МЧС просит местных жителей заблаговременно узнать адреса пунктов временного размещения и эвакуироваться из жилья, попадающего в зону затопления.

Напомним, из-за проливных дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в регионе введен режим ЧС. В четырех районах области проводится эвакуация жителей. Для людей подготовлены 32 пункта временного размещения в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском и Чунском районах. В результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.

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