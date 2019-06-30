МЧС: На трех реках в Иркутской области ожидается подъем воды

МЧС предупредило жителей Иркутской области о неблагоприятном гидрологическом прогнозе. На реках Ока, Уда и Бирюса ожидается повышение уровня воды. По данным метеорологов, дождевой паводок продолжает формироваться в населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Зиминского районов.

- У населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района, предположительно вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Неблагоприятная ситуация также складывается у села Усть-Када и у поселка Шиткино.

- Продолжит понижаться уровень воды в реках Ия Тулунского района, в реке Уда у населенного пункта Широково Нижнеудинского района, в реке Бирюса у города Бирюсинска Тайшетского района, - информируют спасатели.

МЧС просит местных жителей заблаговременно узнать адреса пунктов временного размещения и эвакуироваться из жилья, попадающего в зону затопления.

Напомним, из-за проливных дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в регионе введен режим ЧС. В четырех районах области проводится эвакуация жителей. Для людей подготовлены 32 пункта временного размещения в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском и Чунском районах. В результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.