СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.

На этом настояло руководство ГСУ СК по Москве, изучив публикации в онлайн-изданиях, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье 116 УК РФ - "Побои". Следователи ходатайствуют о передаче дела, чтобы тщательно изучить обстоятельства резонансного преступления.

Как уже писала "РГ", потерпевшая рассказала о произошедшем в Facebook. На нее напали в самом центре Москвы, возле сада "Эрмитаж". Двое преступников пытались склонить девушку к интиму, но получили отказ. Тогда они жестоко избили Агнию Галданову, после чего скрылись.