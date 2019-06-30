Спасатели нашли тело последнего пропавшего на Алтае туриста

Сегодня спасатели обнаружили на дне озера у подножья горы Металлург тело седьмого туриста, пропавшего во время схода лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай.

Погибшим оказался наставник пропавшей группы, глава туристского клуба НГУ Николай Симонов.

- На месте работают 16 спасателей алтайского и южно-сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России, в том числе 5 водолазов, - сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

После того, как тело туриста будет доставлено в морг города Горно-Алтайска, поисковые мероприятия официально завершатся. Тело шестой туристки было обнаружено накануне на дне этого же озера.

Напомним, группа новосибирских туристов попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай 6 мая. Из 9 человек выжили только две девушки. Спустя несколько дней они смогли добраться до села Кош-Агач и сообщить о случившемся.