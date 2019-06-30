В Омске прошел десятичасовой джазовый марафон

Омская филармония продолжает расширять границы звучания. В городском парке на Королева стартовал сезон летних концертов под открытым небом.

В эти выходные Омск стал местом культурного притяжения для тысяч поклонников джаза. Новый амбициозный проект Siberian Jazz Festival, под руководством народного артиста России Даниила Крамера, собрал известных мировых исполнителей импровизационной музыки. По словам маэстро, идея фестиваля - показать омичам максимально широкий срез современного джаза. И музыкантам это удалось.

Концертным залом для горожан стали лужайки и тропинки на зеленой территории, занимающей 5 гектаров. Марафон живой музыки под открытым небом длился более десяти часов.

Одной из главных звезд мероприятия стала португальская исполнительница Нэнси Виейра - последовательница легендарной певицы Сезарии Эворы. Музыка, рожденная на затерянных в Атлантическом океане островах, оказалась понятна и близка омичам без перевода. Сценическое обаяние и уникальный "согревающий" голос Нэнси Виейра покорили слушателей, которые очень долго не хотели отпускать исполнительницу прекрасных любовных баллад с Островов Зеленого Мыса. Помимо классической португальской морны в парке звучали хиты популярного британского соул-певца Тони Момреля, рок-н-ролл Дениса Мажукова, джаз на балалайках и инструменталка от российских виртуозов.

Гостей фестиваля в парке также ждали творческие встречи с любимыми исполнителями, перфомансы, игры, танцы и кинопоказы, посвященные истории джаза. Завершился фестиваль поздним вечером под симфоджазовую программу. Под занавес под аплодисменты омичей выступили Омский симфонический оркестр, Даниил Крамер и струнный квартет "Atom String Quartet" из Польши.

По словам представителей Омской филармонии, летние опен-эйры на свежем воздухе оказались востребованы среди горожан. Концерт на свежем воздухе посетило около 7 тысяч поклонников музыки. Поэтому парковые фестивали будут продолжены. В августе горожан ждет еще один неформатный проект - СимфоРокПарк.