Новости

Как пользоваться автомобильным кондиционером в жару 15:06
В Ростове арестована бывшая жена члена банды Цапков 14:55
Орбакайте опровергла слухи о том, что является матерью детей Галкина 14:53
Испанский клуб сменил название на ФК "Плоская Земля" 14:45
"Краснодар" разгромил "Ростов" на турнире в Австрии 14:32
Умерла актриса Евгения Дембская 14:29
В центре Москвы избили девушку-режиссера 14:15
В Сибири открылись первые магазины формата zero-waste 13:58
Опубликована новая песня Уитни Хьюстон 13:43
В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны 13:42
Минобороны создаст собственную киностудию в парке "Патриот" 13:40
В Оренбуржье на границе с Казахстаном локализован крупный пожар 13:34
Видео: Сможет ли Lada Vesta сделать "полицейский разворот" 13:33
Кевин Костнер: Принцесса Диана должна была играть в "Телохранителе 2" 13:30
Компания SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников Starlink 13:28
Спасатели нашли тело последнего пропавшего на Алтае туриста 13:28
Пресс-секретарь Трампа получила ушибы в драке на границе Корей 13:09
Боснийский депутат: Парламентаризм на Западе находится под угрозой 13:04
Минобороны впервые провела на Юге РФ открытую выставку вооружения 12:57
Минск выступает за повышение уровня отношений с Японией 12:53
Израильские военные задержали палестинского министра 12:36
В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных 12:23
Лукашенко встретился с президентом Международного олимпийского комитета 12:22
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр 12:17
II Европейские игры вышли на финишную прямую 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
30.06.2019 13:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири открылись первые магазины формата zero-waste

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: Татьяна Семенова/РГ Фото: Татьяна Семенова/РГ
Фото: Татьяна Семенова/РГ

Сегодня в Томске состоялось открытие первого магазина формата zero-waste - в нем нет одноразовых пакетов и все товары продаются без упаковочной тары. Ранее аналогичный магазин продуктов и бытовой химии начал работу в городе Бийске Алтайского края.

Владельцы необычных торговых точек считают, что отказ от вредной упаковки позволит сибирякам сократить объемы мусора и найти альтернативу одноразовым вещам из полиэтилена и пластика.

Фото: iStock
В Роскачестве рассказали о стандартах настоящей органической продукции

- Меня всегда волновали проблемы экологии. Я часто задумывалась о том, что я лично могу сделать для того, чтобы сберечь природу на нашей планете, - рассказала "РГ" выпускница Томского государственного университета Татьяна Семенова. - Решила, что в первую очередь необходимо самой производить меньше отходов. В среднем, человек за свою жизнь производит около тонны мусора, который годами лежит на свалках. Если попытаться сократить его хотя бы вдвое! Убеждала в этом своих друзей и молодого человека. Так и родилась концепция своего магазинчика.

Чтобы реализовать мечту Татьяна обратилась за помощью в службу занятости - за субсидией на открытие своего дела, добавила личные накопления и заняла немного денег у друзей. Арендовала небольшое помещение в центре города, сделала в нем ремонт и занялась поисками поставщиков. Ассортимент торговой точки будет достаточно обширным : крупы, бобовые, орехи, чай, кофе, специи, бытовая химия, косметика, фрукты и многое другое. Главное, чтобы товар был экологически чистым и не тестировался на животных.

Основная идея торговли в формате zero-waste, который в последнее время набирает популярность по всем мире, - отказ от одноразовой упаковки в пользу той, которая прослужит покупателю долгие годы.

- В магазине можно будет приобрести тканевые мешочки или многоразовые сумочки для продуктов , - объясняет Татьяна Семенова. - А еще томичи могут приходить к нам за покупками со своей тарой. Например, с пустым флаконом для шампуня или с контейнером для круп и баночкой для кофе. Мы взвесим, отсыплем или отольем сколько надо. Будем также продавать товары, которыми легко можно заменить привычные одноразовые вещи. Например, металлические трубочки для коктейлей или силиконовые складные стаканчики.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Покупатели уходят из гипермаркетов в дискаунтеры

Начинающая предпринимательница Семенова рассчитывает, что "безотходный" магазин окупится максимум через девять месяцев. Больше всего она переживает о том, станет ли востребован такой формат торговли у томичей, для которых культура осознанного потребления пока в диковинку. Тем не менее, на аккаунты магазина в социальных сетях уже подписались более 600 горожан, уверяющих, что с нетерпением ждали открытия.

- Хотелось бы видеть различную многоразовую тару для переноски продуктов, например, ячейки для переноски яиц (в советское время были такие сумочки),контейнеры с закручивающимися крышками, ватные палочки на деревянной основе, шампуни, бальзамы с хорошим составом, - делятся своими предпочтениями потенциальные покупатели. В городе Бийске Алтайского края аналогичный магазин работает уже более года.

Фото: Salvatore Ferragamo
Выше радуги: коллекция Salvatore Ferragamo из эко-материалов

- У нас с мужем были похожие переживания перед открытием, - поделилась с "РГ" его владелица Валентина Проходцева. - Но мы нашли своего покупателя. В лавку приходят в основном молодые семьи с детьми, студенты, старшеклассники, которые действительно бережно относятся к природе и переживают за экологию на нашей планете.

Самые популярные товары в бийской развесной лавке - сублимированный кофе, специи, зеленая гречка, многоразовые ухочистки, силиконовые чаши для женщин и восковые салфетки. - В плюс нам удалось выйти только спустя год, - рассказывает Валентина. - Но самое главное это то, что мы занимаемся любимым делом и приносим пользу людям. Раньше многие случайные посетители крутили пальцем у виска, узнав о том, что у нас нет одноразовых пакетов. Теперь у нас много сторонников. Развиваем службу доставки. Привозим товары в контейнерах на дом к заказчикам и перекладываем продукты и косметику в их контейнеры.

Комментарий

Сергей Костарев, эколог из Омска, председатель ассоциации "Экологический комитет":

- В последние годы отношение россиян к процессу потребления действительно меняется, становится более ответственным. Все больше людей начинают задумываться об экологичном образе жизни. В начальных классах школьников уже учат правильно сортировать мусор, собирать батарейки, сдавать макулатуру. В супермаркетах становится больше покупателей, отказывающихся от пакетов. В некоторых клиниках появились многоразовые бахилы для посетителей. В Омске и Новокузнецке есть кофейни, где гостям разрешают приходить со своими кружками и стаканами. Молодые, динамичные предприниматели откликаются на потребность сибиряков в сохранении природных ресурсов. Открытие магазинов формата zero-waste это подтверждает.

Общество Экология Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск СФО Омская область Омск СФО Алтайский край Барнаул
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр
Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси