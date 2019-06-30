В Сибири открылись первые магазины формата zero-waste

Сегодня в Томске состоялось открытие первого магазина формата zero-waste - в нем нет одноразовых пакетов и все товары продаются без упаковочной тары. Ранее аналогичный магазин продуктов и бытовой химии начал работу в городе Бийске Алтайского края.

Владельцы необычных торговых точек считают, что отказ от вредной упаковки позволит сибирякам сократить объемы мусора и найти альтернативу одноразовым вещам из полиэтилена и пластика.

- Меня всегда волновали проблемы экологии. Я часто задумывалась о том, что я лично могу сделать для того, чтобы сберечь природу на нашей планете, - рассказала "РГ" выпускница Томского государственного университета Татьяна Семенова. - Решила, что в первую очередь необходимо самой производить меньше отходов. В среднем, человек за свою жизнь производит около тонны мусора, который годами лежит на свалках. Если попытаться сократить его хотя бы вдвое! Убеждала в этом своих друзей и молодого человека. Так и родилась концепция своего магазинчика.

Чтобы реализовать мечту Татьяна обратилась за помощью в службу занятости - за субсидией на открытие своего дела, добавила личные накопления и заняла немного денег у друзей. Арендовала небольшое помещение в центре города, сделала в нем ремонт и занялась поисками поставщиков. Ассортимент торговой точки будет достаточно обширным : крупы, бобовые, орехи, чай, кофе, специи, бытовая химия, косметика, фрукты и многое другое. Главное, чтобы товар был экологически чистым и не тестировался на животных.

Основная идея торговли в формате zero-waste, который в последнее время набирает популярность по всем мире, - отказ от одноразовой упаковки в пользу той, которая прослужит покупателю долгие годы.

- В магазине можно будет приобрести тканевые мешочки или многоразовые сумочки для продуктов , - объясняет Татьяна Семенова. - А еще томичи могут приходить к нам за покупками со своей тарой. Например, с пустым флаконом для шампуня или с контейнером для круп и баночкой для кофе. Мы взвесим, отсыплем или отольем сколько надо. Будем также продавать товары, которыми легко можно заменить привычные одноразовые вещи. Например, металлические трубочки для коктейлей или силиконовые складные стаканчики.

Начинающая предпринимательница Семенова рассчитывает, что "безотходный" магазин окупится максимум через девять месяцев. Больше всего она переживает о том, станет ли востребован такой формат торговли у томичей, для которых культура осознанного потребления пока в диковинку. Тем не менее, на аккаунты магазина в социальных сетях уже подписались более 600 горожан, уверяющих, что с нетерпением ждали открытия.

- Хотелось бы видеть различную многоразовую тару для переноски продуктов, например, ячейки для переноски яиц (в советское время были такие сумочки),контейнеры с закручивающимися крышками, ватные палочки на деревянной основе, шампуни, бальзамы с хорошим составом, - делятся своими предпочтениями потенциальные покупатели. В городе Бийске Алтайского края аналогичный магазин работает уже более года.

- У нас с мужем были похожие переживания перед открытием, - поделилась с "РГ" его владелица Валентина Проходцева. - Но мы нашли своего покупателя. В лавку приходят в основном молодые семьи с детьми, студенты, старшеклассники, которые действительно бережно относятся к природе и переживают за экологию на нашей планете.

Самые популярные товары в бийской развесной лавке - сублимированный кофе, специи, зеленая гречка, многоразовые ухочистки, силиконовые чаши для женщин и восковые салфетки. - В плюс нам удалось выйти только спустя год, - рассказывает Валентина. - Но самое главное это то, что мы занимаемся любимым делом и приносим пользу людям. Раньше многие случайные посетители крутили пальцем у виска, узнав о том, что у нас нет одноразовых пакетов. Теперь у нас много сторонников. Развиваем службу доставки. Привозим товары в контейнерах на дом к заказчикам и перекладываем продукты и косметику в их контейнеры.

Комментарий

Сергей Костарев, эколог из Омска, председатель ассоциации "Экологический комитет":

- В последние годы отношение россиян к процессу потребления действительно меняется, становится более ответственным. Все больше людей начинают задумываться об экологичном образе жизни. В начальных классах школьников уже учат правильно сортировать мусор, собирать батарейки, сдавать макулатуру. В супермаркетах становится больше покупателей, отказывающихся от пакетов. В некоторых клиниках появились многоразовые бахилы для посетителей. В Омске и Новокузнецке есть кофейни, где гостям разрешают приходить со своими кружками и стаканами. Молодые, динамичные предприниматели откликаются на потребность сибиряков в сохранении природных ресурсов. Открытие магазинов формата zero-waste это подтверждает.