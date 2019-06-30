В Калининграде задержали врача после смерти младенца в роддоме

Врач-реаниматолог задержана в Калининграде после смерти младенца в городском роддоме №4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Российское общество неонатологов".

По предварительным данным, медика обвиняют по части 2 статье 105 УК РФ - убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору.

Известно, что ЧП случилось 6 ноября 2018 года. Задержанная женщина входила в состав реанимационной бригады, которую вызвали для спасения недоношенного младенца. Однако спасти новорожденного не удалось.

Медицинское сообщество Калининградской области выступило в защиту врача.

Ранее "РГ" сообщала, что в смерти младенца обвинили главу роддома. Следствие полагало, что она велела подчиненным принять меры, чтобы младенец не выжил.