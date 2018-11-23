В Калининграде главе роддома предъявили обвинение в смерти младенца

И.о.главврача калининградского роддома, где умер новорожденный, следствие предъявило обвинение в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Евгения Серых. По его словам адвоката, позиция следствия не изменилась и обвинение предъявлено по части 3 статьи 286 и части 1 статьи 286 УК РФ, по которой первоначально было возбуждено уголовное дело.

Недоношенный мальчик, родившийся в этом роддоме 6 ноября, умер. После этого региональное управление СК РФ возбудило дело против и.о. руководителя роддома. Следствие полагает, что женщина велела подчиненным принять меры, чтобы младенец не выжил, а также внести в историю родов ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым.

15 ноября и.о. главврача задержали, на следующий день по решению суда поместили под стражу. В связи с этим президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль сделал заявление, в котором подробно прокомментировал неоднозначную ситуацию, усомнился в том, что смерть младенца не связана с предполагаемой подделкой документов, и назвал заключение врача под стражу избыточной мерой пресечения.

Прокуратура оспорила арест подозреваемой, и с 22 ноября ее перевели из СИЗО под домашний арест, где она будет находиться до 14 января.