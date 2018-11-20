Прокуратура оспорила арест главы калининградского роддома

Прокуратура обжаловала решение суда, который заключил под стражу главу калининградского роддома. По мнению представителей надзорного ведомства, такая мера пресечения чрезмерно сурова и несоразмерна действиям, в которых подозревают женщину.

Калининградский областной суд должен рассмотреть апелляцию в течение трех дней, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области. Ранее Центральный районный суд Калининграда по ходатайству следователей арестовал главу родильного дома до 14 января 2019 года. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

Напомним, в учреждении, который возглавляет подозреваемая, в начале ноября умер младенец. Мальчик родился недоношенным, его вес составлял 700 граммов. В отношении исполняющей обязанности главного врача возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".

Как предполагают следователи, женщина велела подчиненным принять все возможные меры, чтобы новорожденный не выжил. А также внести в историю родов недостоверные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Свою позицию, по версии следствия, она мотивировала высокой стоимостью лекарств, которые требовались мальчику, и нежеланием портить статистику.

Представители Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" заявили, что поддерживают позицию прокуратуры, просившей поместить главу роддома под домашний арест. Как отмечают в НМП, заключение под стражу врача, который ранее всегда добросовестно выполнял свои обязанности, никогда не привлекался к ответственности, не скрывается от органов следствия и не имеет возможности каким-либо образом оказать влияние на результаты расследования, является избыточным.

Представители сообщества также заявили, что поддержат наказание подозреваемой, если будет доказано, что она действительно распорядилась подделать историю болезни ребенка. Вместе с тем в НМП полагают, что смерть младенца не связана с этим преступлением. Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии и получил необходимый препарат. В женскую консультацию его мама не обращалась, врачам не было известно, как протекала беременность.