Рошаль заступился за главу калининградского роддома

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль сделал заявление в связи с нашумевшей ситуацией в Калининграде, где и.о. главврача роддома обвинили в смерти новорожденного и арестовали.

- Все не так просто, - говорится в заявлении, текст которого поступил в редакцию "РГ". - Ребенок родился недоношенным с весом всего 700 граммов у женщины от третьей беременности. Первые две беременности закончились печально. Женщина приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад, жила в Калининграде без прописки, в женскую консультацию не обращалась, страхового полиса не было. Как протекала беременность, где она наблюдалась, неизвестно.

Общение было затруднительным, так как роженица плохо говорит по-русски. Госпитализирована по скорой помощи. Безводный период около двух суток. Ребенок, по данным Национальной медицинской палаты, родился в крайне тяжелом состоянии, наблюдался реаниматологами.

- Оценивая в целом ситуацию, можно сделать заключение, что в родильном доме, вероятно, сложилась не совсем здоровая атмосфера. Не исключены внутренние разборки, - полагает Леонид Рошаль. - Только что объявлен конкурс на должность главного врача родильного дома, на которую претендовала исполняющая обязанности.

По сведениям главы Национальной медицинской палаты, препарат "Куросурф" был в родильном доме в достаточном количестве. Он использовался у новорожденного. В соответствии с инструкцией, повторное применение препарата возможно через 12 часов. Ребенок родился в 5 часов утра, следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а умер он в начале одиннадцатого, за 6 часов до возможного повторного введения лекарства.

- Открытые обвинения в средствах массовой информации о том, что ребенок умер от того, что ему не ввели "Куросурф", несостоятельны, являются ложью и возбуждают народ против медицинских работников, - заявил Леонид Рошаль. - Такая пропаганда ненависти к медицинским работникам нуждается во всеобщем общественном осуждении и приобретает уже государственное значение.

Национальная медицинская палата полагает, что применение такой меры пресечения, как заключение под стражу в отношении врача, является избыточным, и поддерживает позицию прокуратуры об избрании в качестве меры пресечения домашний арест.

Национальная медицинская палата внимательно наблюдает за развитием ситуации и поддержит наказание и.о. главврача родильного дома, если будет доказано, что ей действительно было отдано распоряжение подделать историю болезни ребенка. При этом палата считает, что смерть младенца не связана с этим преступлением. Причина смерти будет определена после расследования, судебно-медицинской экспертизы и, возможно, суда.