Главу калининградского роддома перевели из СИЗО под домашний арест

И.о. главного врача одного из калининградских родильных домов, арестованную 16 ноября по делу о превышении должностных полномочий, выпустили под домашний арест.

Мера пресечения изменена 22 ноября по решению Калининградского областного суда, удовлетворившего апелляционное представление прокурора Центрального района, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Уголовное дело против руководителя роддома было возбуждено региональным СКР после того, как 6 ноября в этом медучреждении умер недоношенный новорожденный. Следователи сочли, что и.о. главврача роддома велела подчиненным принять меры, чтобы младенец не выжил, а также внести в историю родов ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым.

Центральный районный суд Калининграда принял решение арестовать подозреваемую. Свою позицию в связи с этим выразил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, назвав эту меру избыточной, и поддержал позицию прокуратуры об избрании в качестве меры пресечения домашний арест.