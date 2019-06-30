В Петербурге прошел гала-концерт лауреатов конкурса Чайковского

Лауреатам конкурса Чайковского, только что отыгравшим туры, сразу задали ритм, в котором они будут теперь существовать: два гала-концерта последовали сразу за финалом: сначала в Москве, потом - в Петербурге, причем с разными программами.

В петербургском концерте выступили обладатели первых трех премий по всем номинациям (не выступили только Алексей Лобиков, I премия, медные духовые, и Гихун Ким, II премия, сольное пение), а также некоторые лауреаты IV премий (Тяньсю Ань, фортепиано, и Ангелина Ахмедова, сольное пение), лауреаты - солисты оркестра Мариинского театра, обладатель приза им. Д. Хворостовского Владислав Куприянов и два музыканта, не ставшие лауреатами: Равиль Ислямов (скрипка) и Ким До Хен (фортепиано).

Валерий Гергиев, завершая концерт, отметил, что специально ввели в концерт несколько молодых музыкантов, которые не прошли в финал конкурса, но очень ярко себя проявили, чтобы показать тех, кто через несколько лет будет знаменит, кого надо поддержать.

Самым большим сюрпризом конкурса маэстро Гергиев назвал японского пианиста Мао Фудзиту, подчеркнув, что все победители этого музыкального соревнования - самого значительного и крупного на планете, - заслуживают восхищения и поддержки. "Это были две фантастические недели, огромный праздник", - сказал Гергиев.

Прямая речь

Александр Канторов, фортепиано, лауреат 1 премии и обладатель Гран-при

Александр Канторов: Честно говоря, я испытываю смешанные чувства: что-то между невероятным удовольствием и некоторым испугом - мне была оказана честь. Ее удостаивались величайшие пианисты, которыми я всегда восхищался.

Вы выбрали для исполнения второй концерт Чайковского, менее популярный, чем Первый.

Александр Канторов: Я подумал, что можно внести немного экспромта. Когда я пытался играть Первый, у меня возникли проблемы с восприятием. Я слышал такое количество исполнений, что я не мог отделиться и найти свое: он восхитителен, но я не смог на сто процентов освоить его за короткий период времени, как хотелось бы. Я решил выбрать Второй концерт, тоже великолепный. Поскольку мало кто его играл, он был новый для меня, и было приятное ощущение "свежести".

Были ли победа на конкурсе вашей целью?

Александр Канторов: Прежде всего, я мечтал принять участие! Больше всего я был рад возможности сыграть всю программу целиком (ведь я упорно к этому готовился) и тому, что стал одним из семи финалистов. Это принесло мне ощущение счастья!

Ваша фамилия звучит очень по-русски. У вас русские корни?

Александр Канторов: Да, и весьма глубокие. Мои прабабушка и прадедушка жили у украинской границы и переехали во Францию еще до революции. Мой папа француз, а мама англичанка, многие удивлены, что я не говорю по-русски! Думаю, после нескольких визитов в Россию ситуация изменится!

Чувствуете ли вы связь с русской культурой и музыкой Чайковского, в частности?

Александр Канторов: Конечно! Моего первого учителя, который научил меня основам, звали Игорь Лазько, у него русская школа, и он привил мне любовь к этой музыке, к певучему звуку, фразировке, этой имитации колокольного звона в мелодиях... Так продолжилось и после, поскольку сейчас я работаю с Реной Шерешевской. Это наследие определенно продолжает жить!

Это ваш первый приезд в Россию?

Александр Канторов: Нет, я был в Москве, а затем в Казани, но это первая моя долгая поездка, к тому же по такому прекрасному поводу.