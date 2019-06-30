Суарес расплакался после вылета Уругвая из Кубка Америки

Нападающий уругвайской сборной Луис Суарес не сдержал эмоций после поражения своей команды в четвертьфинале Кубка Америки против Перу. Основное время матча завершилось ничьей 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались "красно-белые" - 5:4.

Единственный промах в серии, первым же ударом, допустил как раз Суарес. По окончании встречи он заплакал. Партнеры по команде пытались поддержать и успокоить форварда "Барселоны".

Что касается Перу, то эта сборная в третий раз за последние четыре розыгрыша турнира примет участие в полуфинале. В соперниках у коллектива Рикардо Гареки будут чилийцы. Матч пройдет в ночь со среды на четверг в 3:30 по Москве. Во втором полуфинале хозяева соревнований бразильцы сыграют с Аргентиной (в ночь со вторника на среду в 3:30 по Москве).