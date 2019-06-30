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Умерла актриса Евгения Дембская

Наше кино
    30.06.2019, 14:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская актриса Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни 29 июня. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одесского Горсовета.

"Перестало биться сердце Почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской", - сказано в сообщении.

Евгения Дембская родилась 28 ноября 1920 года в Киеве в музыкальной семье. Окончила Киевское музыкальное училище в 1939 году, училась в Киевской консерватории.

С 1940 года - солистка Киевского театра малых форм. Окончив Львовскую консерваторию в 1946-м, выступала с Михаилом Водяным в концертах как солистка, участвовала в создании Львовского театра музыкальной комедии. В 1953-м вместе с театром переехала в Одессу.

Экранный дебют - мюзикл "Белая акация" (1958). Снялась в фильмах Одесской киностудии "Приморский бульвар" и "День любви".

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