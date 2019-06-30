В Госдуме назвали исторической встречу лидеров США и КНДР

Новости

Как пользоваться автомобильным кондиционером в жару 15:06
В Ростове арестована бывшая жена члена банды Цапков 14:55
Орбакайте опровергла слухи о том, что является матерью детей Галкина 14:53
Испанский клуб сменил название на ФК "Плоская Земля" 14:45
"Краснодар" разгромил "Ростов" на турнире в Австрии 14:32
Умерла актриса Евгения Дембская 14:29
В центре Москвы избили девушку-режиссера 14:15
В Сибири открылись первые магазины формата zero-waste 13:58
Опубликована новая песня Уитни Хьюстон 13:43
В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны 13:42
Минобороны создаст собственную киностудию в парке "Патриот" 13:40
В Оренбуржье на границе с Казахстаном локализован крупный пожар 13:34
Видео: Сможет ли Lada Vesta сделать "полицейский разворот" 13:33
Кевин Костнер: Принцесса Диана должна была играть в "Телохранителе 2" 13:30
Компания SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников Starlink 13:28
Спасатели нашли тело последнего пропавшего на Алтае туриста 13:28
Пресс-секретарь Трампа получила ушибы в драке на границе Корей 13:09
Боснийский депутат: Парламентаризм на Западе находится под угрозой 13:04
Минобороны впервые провела на Юге РФ открытую выставку вооружения 12:57
Минск выступает за повышение уровня отношений с Японией 12:53
Израильские военные задержали палестинского министра 12:36
В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных 12:23
Лукашенко встретился с президентом Международного олимпийского комитета 12:22
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр 12:17
II Европейские игры вышли на финишную прямую 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
30.06.2019 14:36
Рубрика: В мире

В Госдуме назвали исторической встречу лидеров США и КНДР

Текст: Татьяна Замахина
Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына - это позитивный сигнал для региональной безопасности и мировой стабильности в целом. Однако отдавать вопросы межкорейского урегулирования только на откуп Вашингтона было бы ошибкой. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Переговоры лидеров прошли в воскресенье в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Трамп и Ким пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Трамп также сделал исторический шаг через военно-демаркационную линию.

Фото: Константин Завражин/РГ
Трамп рассмотрит приглашение Путина посетить Россию

Сама встреча, а также достигнутая лидерами договоренность продолжить рабочий диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, позитивный сигнал считает Слуцкий.

- Трамп в очередной раз доказал, что он готов ради достижения важных для него результатов ломать привычные клише и стереотипы, - пояснил парламентарий. - Он стал первым президентом США, шагнувшим на территорию Северной Кореи. Это уже делает данную встречу исторической.

Главная цель встречи, по словам Слуцкого, носила сугубо символический характер. Необходимо было преодолеть негативную динамику, возникшую после провала саммита в Ханое и вернуть впечатление, что США и КНДР привержены строительству новых - мирных - отношений, отметил глава комитета. То есть без каких-либо реальных подвижек в позициях сторон, Трампу удалось воссоздать позитивные ожидания. Видимый политический результат достигнут, резюмировал политик.

- Но будет ли прогресс устойчивым? - сомневается Слуцкий. - Способны ли США действительно решить проблемы в двустороннем порядке? Как показывает предыдущий опыт, однозначно нет. Тем более, еще раз подчеркну, сближения позиций сторон по сути нет.

Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации

Он отметил, что излишне прагматичный подход США не всегда играет конструктивную роль во взаимодействии с таким непростым партнером как КНДР.

- Для баланса необходимо расширять круг международных посредников, - призвал парламентарий. - Я не говорю о слепом возврате к формату шестисторонних переговоров, но совсем нелишним здесь использовать огромный наработанный потенциал России и Китая.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также заявил, что без участия России и Китая долгосрочного решения проблемы Корейского полуострова не будет. Вместе с тем сенатор признал в комментарии РИА Новости, что эта встреча способствовала снятию остроты ситуации.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Законодательная власть Госдума Корейский кризис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр
Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси