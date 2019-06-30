В Госдуме назвали исторической встречу лидеров США и КНДР

Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына - это позитивный сигнал для региональной безопасности и мировой стабильности в целом. Однако отдавать вопросы межкорейского урегулирования только на откуп Вашингтона было бы ошибкой. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Переговоры лидеров прошли в воскресенье в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Трамп и Ким пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Трамп также сделал исторический шаг через военно-демаркационную линию.

Сама встреча, а также достигнутая лидерами договоренность продолжить рабочий диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, позитивный сигнал считает Слуцкий.

- Трамп в очередной раз доказал, что он готов ради достижения важных для него результатов ломать привычные клише и стереотипы, - пояснил парламентарий. - Он стал первым президентом США, шагнувшим на территорию Северной Кореи. Это уже делает данную встречу исторической.

Главная цель встречи, по словам Слуцкого, носила сугубо символический характер. Необходимо было преодолеть негативную динамику, возникшую после провала саммита в Ханое и вернуть впечатление, что США и КНДР привержены строительству новых - мирных - отношений, отметил глава комитета. То есть без каких-либо реальных подвижек в позициях сторон, Трампу удалось воссоздать позитивные ожидания. Видимый политический результат достигнут, резюмировал политик.

- Но будет ли прогресс устойчивым? - сомневается Слуцкий. - Способны ли США действительно решить проблемы в двустороннем порядке? Как показывает предыдущий опыт, однозначно нет. Тем более, еще раз подчеркну, сближения позиций сторон по сути нет.

Он отметил, что излишне прагматичный подход США не всегда играет конструктивную роль во взаимодействии с таким непростым партнером как КНДР.

- Для баланса необходимо расширять круг международных посредников, - призвал парламентарий. - Я не говорю о слепом возврате к формату шестисторонних переговоров, но совсем нелишним здесь использовать огромный наработанный потенциал России и Китая.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также заявил, что без участия России и Китая долгосрочного решения проблемы Корейского полуострова не будет. Вместе с тем сенатор признал в комментарии РИА Новости, что эта встреча способствовала снятию остроты ситуации.