Видео: Сможет ли Lada Vesta сделать "полицейский разворот"

Lada Vesta Военной автоинспекции при попытке сделать "полицейский разворот" совершила самый настоящий переворот, но встала на колеса и, возможно, была способна продолжать условную погоню за преступником. Эти кадры облетели автомобильные СМИ и соцсети в середине июня после крайне неудачного заезда экипажа ВАИ на учебном полигоне.

Неужели отечественный седан конструктивно неспособен выполнить такое упражнение? Или все-таки дело не в машине, а в действиях инспектора за рулем? Проверить это решила съемочная бригада канала "Авто Плюс", на помощь которой пришел ветеран автоспорта Михаил Горбачев.

Он сначала опроверг ущербность Lada в комментарии, отметив, что при неправильном выполнении маневра опрокинуть можно любой автомобиль. А затем и на практике доказал, что Vesta способна не только переворачиваться, но и разворачиваться. Задом и на полном ходу, как предписывают правила выполнения "полицейского разворота". Более того, вслед за Горбачевым это упражнение выполнил и журналист.

Отметим, что повторить трюк удалось и на более высоком седане - Lada Vesta Cross. Правда, в этом случае вариатор не позволил развернуться без задержки. Другими словами, испытание - вопреки предположениям скептиков - было пройдено.

Правда, ролик с успешным разворотом, разумеется, собрал намного меньше просмотров, чем с эпичным падением. Но в этом не было сомнений изначально - и без каких-либо экспериментов.