Владимир Путин посетил II Европейские игры в Минске

30 июня президент России прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр. Глава государства также посетил соревнования в рамках этих Игр. Кроме того, Владимир Путин провел неформальную встречу с Александром Лукашенко, а затем к ним присоединился таджикистанский коллега Эмомали Рахмон.

В столицу Белоруссии Владимир Путин прилетел из Братска, а туда, в свою очередь, из Японии, с саммита G20. Но уставшим не выглядел. Путин встречался с Лукашенко две недели назад в Бишкеке на полях саммита ШОС и лидеры собирались провести еще одну встречу в ближайшее время. Что и сделали в резиденции "Заславль". Лидеры общались в красивой резной беседке, подаренной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, за чашкой чая. Позже к ним присоединился Рахмон.

Эти соревнования для многих из вас как трамплин на пути новых побед и достижений

По прилете в Минск Путин посетил дворец спорта "Уручье". Там проходили соревнования по боксу в рамках Европейских игр. Глава государства посмотрел финальный поединок российского боксера Муслима Гаджимагомедова с белорусом Владиславом Смягликовым в весовой категории до 91 кг. Появление президента России на трибуне стало неожиданностью и вызвало восторг зрителей, которых, кстати, было столько, что свободных мест не осталось. Путин занял место рядом с нашими спортсменами. Среди гостей были помощник президента РФ Игорь Левитин, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и глава ОКР Станислав Поздняков.

Президент также наблюдал за церемонией награждения победителя и призеров в весе до 75 кг. Победителем стал украинец Александр Хижняк. В его честь звучал гимн Украины, и Владимир Путин вместе со всеми слушал его стоя. Еще российский лидер остался на церемонию награждения победителя и призеров поединков в весе до 91 кг, где "золото" получил Гаджимагомедов.

В деревне спортсменов Путин встретился с российской сборной. "Очень здорово, красиво и впечатляюще", - сразу похвалил он. "Эти соревнования для многих из вас как трамплин на пути новых побед и достижений", - подчеркнул президент. Спортсменки подарили ему куртку с надписью "Команда России". Путин тут же ее надел. "Подходяще", - кивнул он и сфотографировался со спортсменами и тренерами.

Во дворце спорта "Минск-арена" Путин побеседовал с главой МОК Томасом Бахом. "Думаю, мы можем поздравить наших белорусских коллег и друзей с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне", - заявил российский лидер. "Думаю, что для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию в этой связи - это тоже большое событие, потому что показывает интерес Международного олимпийского комитета к соревнованиям подобного рода, повышает даже ценность медалей, которые спортсмены завоевывают", - сказал он.

"В Осаке мы видели друг друга только через стол, - заметил глава МОК Томас Бах и поздравил Путина с триумфом российской команды. - Уже пересекли линию в сто медалей, если меня правильно информировали. Это большой успех. И надо учитывать, что эти соревнования - квалификация к Олимпийским играм в Токио". "Я разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией этих игр. Атмосфера на стадионах - я уже посетил два или три соревнования - очень интересная, очень хорошая", - похвалил глава МОК.

"Я слушал внимательно ваше выступление на "двадцатке", - заметил Путин. "Вчера там очень надо было выступить, надо было попросить мировых лидеров, чтобы они поддержали Олимпийские игры, которые объединяют народы. Потому что в эти тяжелые времена, которые переживают многие страны, объединяющее слово Олимпийского комитета может принести тоже мир", - пояснил глава МОК. "Думаю, что в этом вас все поддержат", - заключил Путин. После встречи Путин и Бах перешли на церемонию награждения победителей и призеров II Европейских игр по спортивной гимнастике.

Вечером президент принял участие в церемонии закрытия II Европейских игр на стадионе "Динамо".