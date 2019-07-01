Появилось видео ракетной атаки на Дамаск

В Сети появилось видео ночной воздушной атаки на окрестности Дамаска. На кадрах, выложенных на YouTube, можно увидеть огни летящей ракеты, вспышку от взрыва, а под конец ролика, длящегося чуть более полуминуты, расслышать грохот.

Ранее в СМИ появилась информация, что израильские ВВС нанесли из ливанского воздушного пространства удар по объектам в Сирии. В ответ была задействована ПВО, сбиты три ракеты, однако в результате налета погибли как минимум четыре человека, более 20 пострадали.

Представители Армии обороны Израиля от комментариев отказались.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона намерена разобраться в этом деле. "Мы сейчас устанавливаем факты, что там произошло, мы хотим в этом разобраться", - заявил министр. По его словам, любые действия в регионе Москва будет оценивать с точки зрения выполнения соответствующей резолюции СБ ООН.