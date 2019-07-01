Президент Украины оценил разведение сил в Станице Луганской

В свойственной для себя манере, используя социальные сети, президент Украины Владимир Зеленский в положительном ключе отозвался о завершении процесса разведения сил в Донбассе, в районе поселения Станица Луганская.

Напомним, что начавшийся на прошлой неделе процесс разведения сил и средств на этом участке, проходил под мониторингом наблюдателей миссии ОБСЕ, которые в итоге подтвердили факт разведения.

Владимир Зеленский в опубликованном на Facebook видеообращении говорит слегка приглушенным голосом, словно чтобы не разбудить или не помешать кому-то. Почти шепотом он напомнил украинцам, что ранее обещал им "никогда не врать" и поэтому не станет их обнадеживать информацией о возможных сроках окончания войны.

Далее он отметил, что все-таки "надежда на окончание горячей фазы конфликта появилась". "Мне кажется, что это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения", - заявил Зеленский, добавив, что это стало возможным благодаря "разблокировке Минского процесса".