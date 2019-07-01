В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Минска

В среду, 3 июля, в Москве на Поклонной горе отгремит праздничный салют в честь освобождения Минска от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба западного военного округа.

Залпы произведет отдельный салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа. Начнется салют в 22:00, в небо будут выпущены более 2 тысяч праздничных фейерверков из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм. А звуковое сопровождение будет обеспечено батареей пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Как поясняют в пресс-службе, среди фейерверков будет "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка" и другие, которые использует этот же дивизион в столице во время салюта в честь Дня Защитника Отечества и на День Победы.

Напомним, что город Минск освободили в ходе Минской наступательной операции, ставшей знаковым этапом стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием "Багратион". Основной целью этой операции было освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков.