Общество
01.07.2019 11:00
Текст: Ирина Огилько

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Минска

Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев
Фото: Сергей Михеев

В среду, 3 июля, в Москве на Поклонной горе отгремит праздничный салют в честь освобождения Минска от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба западного военного округа.

Залпы произведет отдельный салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа. Начнется салют в 22:00, в небо будут выпущены более 2 тысяч праздничных фейерверков из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм. А звуковое сопровождение будет обеспечено батареей пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Как поясняют в пресс-службе, среди фейерверков будет "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка" и другие, которые использует этот же дивизион в столице во время салюта в честь Дня Защитника Отечества и на День Победы.

Напомним, что город Минск освободили в ходе Минской наступательной операции, ставшей знаковым этапом стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием "Багратион". Основной целью этой операции было освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков.

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