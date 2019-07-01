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01.07.2019 11:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почта доставит пенсии и пособия в затопленные районы Иркутской области

Текст: Юлия Кривошапко
Сотрудники "Почты России" начали доставку пенсий и социальных выплат жителям затопленных территорий Иркутской области. Почтальоны используют транспорт МЧС, лодки, вертолеты и почтовые автомобили.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС

В населенные пункты, с которыми сохранилось автомобильное сообщение, почту и денежные выплаты доставляют на служебных автомобилях. В Тулуне, где дома и дороги пострадали больше всего, пенсии и другие социальные пособия развозят на лодках и с помощью транспорта МЧС. В Тофаларию почту доставят на вертолете.

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"Мы мобилизовали все силы в регионе. Совместно с Пенсионным фондом РФ, МЧС и администрациями районов разрабатываем схему взаимодействия, чтобы выплаты были доставлены во временные пункты размещения", - отметил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

Напомним, в нескольких районах Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. В 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов Иркутской области в результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 3296 домов, где проживают 9809 человек, в том числе 2681 ребенок.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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