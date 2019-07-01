"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад

Корреспонденту "РГ" удалось разыскать автора письма 35-летней давности, обнаруженного в дупле дерева в крымском лесу.

58-летнего омского программиста Сергея Демина шокировала новость о том, что его на протяжении нескольких дней пытаются найти люди из разных уголков страны. Ведь он по-прежнему проживает по тому же адресу, который указал в своем послании солнечным летним днем 12 июля 1984 года.

- Вчера вечером мы с супругой смотрели фильм - "Взрыв из прошлого", - растерянно улыбнулся Сергей Владимирович. - А сегодня я совершенно неожиданно получил весточку из своей далекой молодости.

О необычной находке рассказала в социальной сети крымская художница Александра Чебышева. Саша опубликовала на своей странице фотографию письма, которое ее знакомый нашел в лесу, в окрестностях Судака.

- Письмо из прошлого, найдено в дереве в лесу… Надеюсь, что у человека все хорошо, - написала художница и рассказала о том, что ее знакомый уже направил запрос в передачу "Жди меня".

Пролежав в дупле десятилетия, письмо прекрасно сохранилось. На пожелтевшем листке бумаги 23-летний омич Сережа Демин пишет о том, что он с отличием окончил физический факультет Омского государственного университета и приехал в Крым первый раз.

- Возможно, это моя первая и последняя поездка в Крым. Этой зимой мне предстоит сложная операция на сердце, - написал омич. - Если останусь жив, обязательно вернусь сюда и сделаю соответствующую запись.

В капсулу от фотопленки парень также вложил фотографию симпатичной молоденькой девушки Наташи.

- Студентка омского педагогического института, которую я очень люблю (и которая, увы, еще не знает об этом), - поделился своими чувствами Сергей.

Как оказалось, в Крым Сергей Демин больше ни разу не приехал. От операции отказался. А студентка Наташа так и не узнала о мечтах юного романтика-физика.

- Я поехал в Крым сразу после окончания университета, - рассказывает Сергей Владимирович. - Отдохнуть и набраться сил. У меня врожденное заболевание сердца, и врачи настаивали на операции. Жил дикарем в небольшой сараюшке в бухте недалеко от моря. Нырял с маской на дно, собирал рапанов, заплывал под валуны, бродил по горам. Однажды забрался на одну из вершин и увидел диковинное дерево с дуплом. Вот и решил написать письмо самому себе. Чтобы вернуться.

Но жизнь как-то закрутилась. Устроился на работу. А спустя некоторое время молодого сотрудника уже отправили в командировку в Томск - в институт ядерной физики. Возвращался на поезде домой и познакомился в купе с Ларисой - медсестрой из Тюмени.

- Даже телефон у нее не догадался попросить, - вспоминает Сергей Владимирович. - А дома понял, что не могу без нее жить. В выходные купил билет до Тюмени и поехал ее разыскивать. Знал только, что девушку зовут Лариса и что работает она в детской травматологии. И все. Нашел ее в первой же больнице, встретившейся мне на пути. Судьба.

- Сергей - настоящий романтик, - рассказывает Лариса. - Он до сих пор не перестает меня удивлять. Однажды все семьей сорвались и поехали в Казахстан - наблюдать солнечное затмение. А письмо из Крыма - не единственное. Как-то супруг рассказал, что спрятал свои дневники в заброшенном здании на Пушкинском тракте. И спустя 30 лет мы поехали туда с двумя взрослыми сыновьями и в руинах нашли этот тайник. Кстати, детям передалась его любовь к путешествиям и сюрпризам. Тоже романтики.

Сергей Демин говорит, что радоваться каждому дню он научился благодаря проблемам со здоровьем. Еще семь лет назад врачи утверждали, что его сердце исчерпало свой ресурс. А он с тех пор несколько раз прыгнул с парашютом, а в прошлом году прошел 45 километров Сибирского международного марафона.

- Я надеюсь, что когда-нибудь я обязательно приеду в Крым, чтобы показать Ларисе и нашим детям это замечательное место, где я когда-то обрел себя, - говорит Сергей Владимирович. - Но пока мы не можем себе позволить такую поездку - перелеты из Сибири дорогие. Подождем, пока по новому мосту не запустят поезда. Это будет символично. Ведь именно в поезде и началась история нашей семьи.