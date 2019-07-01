В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным ведомства, машинист скончался на месте происшествия, его коллега, несмотря на усилия врачей, умер в больнице.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя грузовика, он выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Машинист издали заметил фуру и применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не смог. Основной удар пришелся по кабине локомотива.

Травмы получили и трое сотрудников, находившихся в других отсеках поезда. Госпитализирован и водитель грузовика.

В пресс-службе Управления МВД по Псковской области "РГ" сообщили, что по факту ДТП начата проверка.