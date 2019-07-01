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01.07.2019 16:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге количество отравившихся шавермой возросло до 33

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Число пострадавших заболевших сальмонеллезом от шавермы в петербургском кафе возросло до 33 человек. Среди отравившихся два работника заведения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Среди пострадавших 15 студентов расположенного неподалеку вуза. Всего же в Боткинскую больницу госпитализировано 28 человек, пятеро лечатся дома.

По данным ведомства, кафе "Евро Кебаб" открылось на проспекте Непокоренных около месяца назад. При этом санитарные врачи узнали об этом заведении только после случая массового отравления, администрация кафе не сообщила о начале своей деятельности в Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу.

Установлено, что все заболевшие покупали шаверму. В Роспотребнадзоре раскрыли ее состав: курица, овощи, а также белый чесночный соус, который в кафе повара готовили сами. В пробе этого соуса и была обнаружена сальмонелла.

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Санитарные врачи пообщались с работниками заведения и выяснили, что у них нет санитарных книжек, зато один из "мастеров шавермы" оказался болен кишечной инфекцией. Помимо этого в заведении сырье и готовые продукты нарезались в одной зоне, на продукты не было сопроводительных документов, не было даты хранения документов. Сейчас кафе закрыто на проверку по решению Роспотребнадзора.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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