В Анапе у уличного фотографа изъяли еще одного львенка

В Анапе у дельца, незаконно оказывающего услуги по фотографированию с диким животным, изъяли уже второго за неделю африканского львенка. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Рейд проводила специально созданная межведомственная рабочая группа по выявлению незаконных пляжных фотографов, которые используют для своей работы диких животных. В ее состав вошли сотрудники полиции, прокуратуры и управления торговли города.

На сей раз фотограф предлагал туристам сделать кадр с маленьким царем зверей на Пионерском проспекте в районе аквапарка. Рабочая группа изъяла у него львенка, который затем был передан в зоопарк.

"Мы будем продолжать эту работу ежедневно", - отметил глава Анапы Юрий Поляков.

Материал за жестокое обращение с животными передан в суд.

Напомним, ранее полицейские в анапском поселке Витязево изъяли африканского львенка у фотографов, предлагавших отдыхающим памятные снимки с экзотическими животными.