В Сочи арестован водитель, насмерть сбивший на остановке трех человек

Водитель, по вине которого, по версии следствия, в Лазаревском районе на трассе Джубка - Сочи в ДТП погибли три человека, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-сужбе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

35-летний местный житель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (часть 5 статья 264 УК РФ).

Напомним, 19 июня на трассе Джубга - Сочи автомобиль "Нива", двигаясь из Сочи в сторону поселка Лазаревское, столкнулся с Mitsubishi, который ехал впереди. От удара отечественную машину выбросило на остановку общественного транспорта "Санаторий "Одиссея".

В результате аварии 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, а 35-летняя женщина и двое малолетних детей были госпитализированы. Один мальчик скончался в больнице на следующий день, а второй - 29 июня.

Сотрудники следственного отдела по Лазаревскому району города Сочи СК РФ по краю продолжают расследование уголовного дела.