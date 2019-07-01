В зону паводка в Иркутской области перебросили передвижной хлебозавод

Центральный военный округ самолетом забросил в зону паводка в Иркутской области подразделения подвижного механизированного хлебозавода.

"Комплекс состоит из печи и тестомесильного агрегата, которые могут производить три тонны хлеба в сутки", - рассказали пресс-служба ЦВО.

Ранее в зону подтопления выдвинулся сводный отряд - инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения. В частности, три врачебно-сестринские бригады военного госпиталя направлены в Нижнеудинск с запасом медикаментов и инструментов, они готовы оказать помощь местным жителям.

"Более 20 единиц тяжелой техники (в том числе - три плавающих транспортера) будут использоваться для доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям и эвакуации населения", - уточнили в ЦВО.

Напомним, из-за обильных дождей, которые прошли в горах Восточного Саяна, в Иркутской области началось самое сильное за последние 180 лет наводнение. От стихии пострадали пять районов, более 4000 домов оказались подтопленными, еще пару сотен - унесло течением, под водой - почти 5000 приусадебных участков. Повреждены 13 мостов. Погибли пять человеке, еще двое считаются пропавшими без вести.