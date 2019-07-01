Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России. Об этом заявил председатель совбеза Густаво Меса-Куадра.

"Эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдет по запросу России 16 июля", - приводит его слова ТАСС.

Известно, что такое обсуждение должно было состояться еще в мае. Однако тогда предложение Москвы заблокировали США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия. Тогда это объяснялось тем, что предполагаемое время заседания совпадет с инаугурацией нового президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что закон, принятый Радой, был подписан предыдущим главой государства Петром Порошенко.

Напомним, согласно закону украинский язык стал обязательным для использования в публичной сфере, медицине и образовании, на госслужбе, в медийном и культурном пространстве. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они будут назначать размеры штрафов.