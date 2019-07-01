В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах

Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский ("Единая Россия"). О своем предложении депутат рассказал в комментарии агентству городских новостей "Москва".

По его мнению, повышенный штраф должен грозить только в случае систематических нарушений - ведь единичные случаи парковки без оплаты могут быть ошибкой или следствием забывчивости.

В настоящее время неоплаченная парковка в Москве наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей.