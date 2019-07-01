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01.07.2019 00:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали об итогах рейда по проверке молочной продукции

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества решили проверить, насколько честно изготовители "молочки" маркируют свою продукцию. Для этого был проведен специальный рейд. Эксперты протестировали товары, стоящие на полках магазинов 16 торговых сетей. Всего было исследовано 535 упаковок молочных товаров (молока, йогуртов, кефира, сметаны, творога, масла, сыра и сырков).
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В итоге выяснилось, что только у пяти товаров маркировка была неправильная. Нарушения были найдены в категориях глазированных сырков, плавленых сыров и сливочного масла. И это - меньше одного процента от всей проверенной в рамках рейда продукции.

Фото: iStock
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Напомним, с сегодняшнего дня молочная продукция в российских магазинах будет разделена на содержащую и не содержащую заменители молочных жиров.

А ранее в техрегламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" были внесены поправки, устанавливающие, что если в молочной продукции есть заменитель молочного жира, потребитель должен узнать об этом из названия. Например, сыр или сметана, произведенные с добавлением пальмового масла, теперь должны называться: "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра, сметаны, творога, и т.п.".

Шрифт такой маркировки должен быть не меньше 2,5 миллиметров. И шрифтом не меньше трех миллиметров должно быть написано, что продукт "содержит растительные масла".

В ближайшей перспективе эксперты Роскачества проведут еще один рейд и узнают, как изменились полки с молочной продукцией в магазинах.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество
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