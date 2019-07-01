В Роскачестве рассказали об итогах рейда по проверке молочной продукции

В итоге выяснилось, что только у пяти товаров маркировка была неправильная. Нарушения были найдены в категориях глазированных сырков, плавленых сыров и сливочного масла. И это - меньше одного процента от всей проверенной в рамках рейда продукции.
Напомним, с сегодняшнего дня молочная продукция в российских магазинах будет разделена на содержащую и не содержащую заменители молочных жиров.
А ранее в техрегламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" были внесены поправки, устанавливающие, что если в молочной продукции есть заменитель молочного жира, потребитель должен узнать об этом из названия. Например, сыр или сметана, произведенные с добавлением пальмового масла, теперь должны называться: "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра, сметаны, творога, и т.п.".
Шрифт такой маркировки должен быть не меньше 2,5 миллиметров. И шрифтом не меньше трех миллиметров должно быть написано, что продукт "содержит растительные масла".
В ближайшей перспективе эксперты Роскачества проведут еще один рейд и узнают, как изменились полки с молочной продукцией в магазинах.