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01.07.2019 11:52
Рубрика: Внутренняя политика

В России предложили запретить частные камеры на дорогах

Текст: Татьяна Замахина
Камеры фиксации нарушений на российских дорогах должны находиться в собственности властей, а не частников. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Камеры, согласно законопроекту, должны находиться исключительно в собственности РФ или региона.

При этом правительство должно установить требования к функциональным свойствам указанных средств, а также порядок определения мест их установки.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Сейчас частники получают выплаты в зависимости от суммы штрафов, вследствие чего они крайне заинтересованы в увеличении количества выявленных административных правонарушений, указывается в пояснительной записке.

- Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге либо искусственно увеличивают показатель погрешности, - указали авторы.

Ранее схожий законопроект в Госдуму внесли депутаты фракции "Единая Россия". Авторами инициативы выступили председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов и первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Инициаторы заявили, что установку камер следует разрешить только государственным и муниципальным органам. Конкретнее, это органы госвласти РФ, органы госвласти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

Требования к порядку оборудования автодорог камерами, а также к обработке и хранению информации и т.п. установит правительство РФ, это также указано в законопроекте.