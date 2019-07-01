Volkswagen, УАЗ и Mercedes обновили цены на автомобили в России

Три производителя автомобилей скорректировали цены на свою продукцию в России. Причем некоторые модели машин подешевели на 70 000 - 140 000 рублей, а другие подорожали на 15 000 - 30 000 рублей.

Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", исследование прайс-листов автопроизводителей проводилось с 16 по 30 июня. Volkswagen изменил цены на пикап Amarok. Комплектации Dark Label и Aventura стали дешевле на 77 800 - 148 000 рублей, и стоят соответственно 3 249 000 и 3 778 000 рублей. Версия Canyon, в зависимости от мощности двигателя, подорожала на 318 4000 - 395 600 рублей. При этом с января по май российские дилеры Volkswagen реализовали 40 330 автомобилей.

Отечественный УАЗ поднял цены на два внедорожника - "Пикап" и "Патриот". Эти модели подорожали во всех своих комплектациях. Минимальная цена на УАЗ "Патриот" в комплектации Классик Fleet составляет 809 900 рублей, а вариант Максимум обойдется покупателям в 1 118 000 рублей, а три комплектации спецверсии "Экспедиционный" подорожали до 1 144 000 - 1 301 000 рублей. "Пикап" теперь можно приобрести по цене от 819 900 рублей до 1 199 000 рублей. Отметим, за пять месяцев нынешнего года в России продано 13 650 автомобилей марки УАЗ.

Mercedes-Benz также пересмотрел стоимость двух своих автомобилей. Обе комплектации внедорожника G-Klasse и большинство комплектаций седана С-Klasse выросли в цене. Новая цена на седан Mercedes-Benz C-Klasse в самой доступной комплектации С 180 Avangarde составляет 2 380 000 рублей.

Полноприводная версия С 200 4Matic подорожала до 2 700 000 рублей, а две комплектации C43 и C63 S стоят 4 090 000 и 6 190 000 рублей соответственно. Две версии внедорожника G-Klasse - G500 Mercedes AMG G63 - получили ценник в 9 510 000 и 13 170 000 рублей.