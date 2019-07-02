ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС. Подробности и обстоятельства случившегося не приводятся.

Также не сказано о том, какие именно должности занимали задержанные военнослужащие органов ФСБ.

В апреле сообщалось о том, что в Москве были задержаны сотрудники ФСБ - двое уволенных и один действующий полковник. Последнего подозревают в получении взяток в особо крупных размерах, двое экс-сотрудников, его подчиненные, проходят в рамках того же расследования.