Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Арестованный по делу о получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей. Как передает ТАСС, это следует из материалов, оглашенных в среду Мосгорсудом.

Фиругантами дела о крупном хищении стали также бывшие подчиненные Черкалина - Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Оба полковника в отставке ранее было заключены под стражу с санкции Басманного районного суда Москвы.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу адвоката на арест Фролова. Позднее суд заслушает дело по жалобе защиты Васильева.

О задержании Черкалина сообщили в Центре общественных связей ФСБ России в конце апреля. В тот же день суд отправил его под арест до 23 июня.

Следствие предъявило Черкалину обвинение в получении взятки на сумму в 850 тысяч долларов. Офицеру вменяется несколько эпизодов получения особо крупных взяток по части 6 статьи 290 УК РФ. По сообщениям СМИ, он получал от коммерсанта деньги за общее покровительство.